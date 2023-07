STS S.A. – wzrost NGR w Q2 2023 o 26% rdr.

Wartość zawartych zakładów w II kwartale 2023 roku w STS S.A. (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) – głównej spółce operacyjnej w Grupie STS – wyniosła 1,103 mld zł i była wyższa o 3% rok do roku, gdy w II kwartale 2022 roku wyniosła 1,066 mld zł.

Od kwietnia do czerwca br. NGR dla STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wzrósł o 26% rdr. z 135 mln zł do 170 mln zł. W II kwartale br. STS S.A. wypracowała GGR na poziomie 298 mln zł (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii), przed rokiem było to 263 mln zł. Jest to wzrost o 14% rdr.

W drugim kwartale 2023 roku liczba nowych rejestracji (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wyniosła 52 tysiące, przed rokiem było to 63 tysiące. Liczba osób, które dokonały pierwszego depozytu wyniosła od kwietnia do czerwca br. 35 tysięcy, przed rokiem było to 44 tysięcy (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii). Liczba aktywnych użytkowników w Q2 2023 wyniosła 301 tysięcy, w Q2 2022 było ich 348 tysięcy (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii).

Wyniki operacyjne za II kwartał 2023 roku potwierdzają, że STS doskonale funkcjonuje na polskim rynku. Potencjał rodzimej branży iGaming jest duży, a STS jest w stanie efektywnie wykorzystać swoja pozycję rynkową. Liczymy, że największą aktywność graczy odnotujemy w ostatnim kwartale bieżącego roku – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

W 2023 roku Grupa wdraża szereg działań, których celem jest zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W tym celu spółka zreorganizowała działalność, skupiając się na Polsce i zamykając aktywność w ramach licencji w Wielkiej Brytanii i Estonii.

Narastająco w pierwszym półroczu 2023 wartość zawartych zakładów dla STS S.A. wyniosła 2,296 mld zł wobec 2,093 mld zł przed rokiem. GGR w H1 2023 wyniósł 604 mln zł, w H1 2022 było to 542 mln zł. NGR w H1 2022 wyniósł 345 mln zł, przed rokiem było to 291 mln zł.

W H1 2023 liczba nowych rejestracji dla STS S.A. wyniosła 109 tysięcy, przed rokiem było to 119 tysięcy. Liczba osób, które dokonały pierwszego depozytu w H1 2023 wyniosła 72 tysiące, w H1 2022 zaś 79 tysięcy. Liczba aktywnych klientów w H1 2023 wyniosła 410 tysięcy, przed rokiem było 447 tysięcy.