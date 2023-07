Columbus Energy rozpoczyna współpracę ze spółką Extradom

Zgodnie z podpisaną dziś umową, dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki – Columbus Energy S.A. oraz lider pierwotnego rynku domów – Extradom.pl Sp. z o.o. rozpoczęły roczną współpracę. Spółki będą realizować wzajemne usługi, głównie w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży, mające na celu skuteczne dotarcie z ofertą do klientów indywidualnych, czyli przyszłych właścicieli domów.

– W ramach zawartej umowy Columbus będzie dostarczać dla klientów Extradomu unikalną ofertę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, magazynu energii i stacji ładowania elektryków. W serwisie extradom.pl pojawi się też dedykowany kalkulator Columbus, dzięki któremu zainteresowani zakupem projektu będą mogli przeliczyć koszty eksploatacji domu bez urządzeń OZE oraz zobaczyć, jak koszty spadną dzięki ich zastosowaniu. Osoby, które zakupią projekt domu i zdecydują się na ofertę Columbus, otrzymają też nasz Poradnik – jak dostosować dom do instalacji OZE, wraz z parametrami szacunkowej mocy instalacji, doborem pompy ciepła i – co najważniejsze – gwarancją ceny na 2 lata! To jedyna tego rodzaju oferta na rynku, dostępna tylko dla klientów Extradom. Od lipca zaczynamy również sukcesywnie rozbudowywać znajdującą się w portalu Strefę Wiedzy treściami edukacyjnymi i komentarzami naszych ekspertów – wyjaśnia Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że Columbus od dawna interesuje się pierwotnym rynkiem domów. W maju 2021 r. Spółka planowała przejąć biznes gotowych projektów domów od jednej z firm, działających na tym rynku. Po przeprowadzeniu analizy due diligence, Zarząd Columbus zdecydował się odstąpić od umowy ze wspomnianą firmą, jednak wciąż poszukiwał możliwości działania w tym obszarze.

– W Polsce rocznie buduje się około 100 tys. domów. To obszerny rynek, na którym Columbus de facto zbudował swoje kompetencje, i który wciąż jest bardzo perspektywiczny. Dostarczając unikalne rozwiązania dla przyszłych właścicieli domów, mamy okazję po raz kolejny potwierdzić, że doskonale znamy i rozumiemy potrzeby tego rodzaju klientów. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z firmą Extradom, dotrzemy do szerokiej bazy nowych odbiorców – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

– Dotychczas konsumenci wybierający projekt domu kierowali się w głównej mierze kosztami budowy. Zmieniło się to od 2022 r., od kiedy w istotnej części ciężar ten został przeniesiony na koszty eksploatacji domu. Wysokie ceny paliw, w tym także ogrzewania, prądu oraz sytuacja polityczno-gospodarcza są kluczowymi czynnikami wpływającymi na ten zwrot – zauważa Krzysztof Mosur, CEO Extradom.pl. – Inwestycja w rozwiązania redukujące koszty użytkowania domu – już na etapie budowy, to opłacalna decyzja. Coraz częściej zauważamy, że nasi klienci są świadomi tych korzyści i chętnie wybierają proekologiczne opcje. Aby ułatwić im proces zakupowy, już na etapie wyboru projektu domu na naszym serwisie umożliwiamy skorzystanie z atrakcyjnej i niedostępnej w innym miejscu oferty Columbus Energy.

Extradom jest liderem na rynku gotowych projektów domów online. Firma posiada ponad 23-letnie doświadczenie w pracy z klientami, specjalizując się w doradztwie przy wyborze i zakupie projektu domu. Z jej usług skorzystało już ponad 100 000 osób. Extradom.pl jest częścią Wirtualna Polska Holding SA.