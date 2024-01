STS z sześcioletnim zezwoleniem od Ministra Finansów

STS odebrał kolejne – sześcioletnie – zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie oraz prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć internet. Obecnie zdecydowana większość obrotów bukmachera generowana jest przez kanał online, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Nowe technologie i kanały sprzedaży online to przyszłość branży zakładów wzajemnych. Obecnie już ponad 80% naszych obrotów generowanych jest właśnie przez internet. Cały czas rozwijamy się w tym aspekcie, by oferować klientom coraz więcej usług i funkcjonalności o najwyższej jakości. STS to lider w swojej branży, nie będziemy jednak osiadać na laurach. Naszym celem jest dalszy rozwój oraz inwestycje w technologię i innowacje. Będziemy dalej oferować naszym klientom najlepszy produkt na polskim rynku – mówi Mateusz Juroszek, przewodniczący Rady Nadzorczej STS.