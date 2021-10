Sukces na wyciągnięcie ręki. Co Polacy sądzą o własnym biznesie?

Jak wynika z badania[1] przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy[2] tylko 20% Polaków jest skłonna do założenia własnej firmy w tym momencie. Co ciekawe, z obecnej formy zatrudnienia jest zadowolonych jedynie 18,5% Polaków. Polacy negatywnie oceniają aktualne warunki do założenia własnej firmy. Wśród wymienianych powodów niechęci Polacy wskazywali na wysokie koszty (24%) i zbyt dużo formalności (19%) związanych z prowadzeniem własnej działalności, a także planowane zmiany w podatkach dla przedsiębiorców wynikające z Polskiego Ładu (według 12,5% badanych) oraz ryzyko ograniczeń dla przedsiębiorców wywołanych pandemią. Czy takie okoliczności sprzyjają założeniu własnego biznesu?

Własny biznes mało atrakcyjny

Aż 54% Polaków aktualnie nie jest skłonnych do założenia własnej firmy, a 21% nawet nie wie czy chciałoby założyć firmę, zaś 4% prowadzi już działalność. Według 31% respondentów najbardziej zniechęca brak pomysłu na biznes, jak również zbyt duże ryzyko niepowodzenia (30%) oraz brak znajomości zasad prowadzenia biznesu (27%). Jest na to jednak sposób – zgodnie z badaniem[3] wśród przedsiębiorców w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy blisko 32% uważa, że franczyza jest sprawdzonym pomysłem na biznes.

Zgodnie z badaniem ,,Własny biznes’’ Polacy, którzy są skłonni do założenia własnej firmy najchętniej chcieliby prowadzić biznes w obszarze usług (blisko 32% wskazań), produkcji (18%), stacjonarnego sklepu (12%), doradczym (11%) oraz freelancingu (11,6%). Niewiele osób jest zainteresowanych biznesem w modelu e-commerce, na który wskazało tylko 8% badanych, a także modelem franczyzowym (5%). E-commerce jest stosunkowo młodą gałęzią gospodarki, zaś franczyza to tak naprawdę gotowy pomysł na biznes, który sprawdza się u wielu innych. Dlaczego więc wciąż nie jest to atrakcyjny model? Szczególnie w kontekście tego, że Polaków do założenia własnej firmy zniechęca brak pomysłu na biznes i duże ryzyko niepowodzenia. Model franczyzowy jest odpowiedzią na powody, dla których Polacy obawiają się założenia własnej firmy. Franczyza to tak naprawdę gotowy pomysł na biznes z mniejszym ryzykiem niż budowanie firmy od zera.

Czy franczyza to sukces na wyciągnięcie ręki?

Zalet modelu franczyzowego jest wiele – według badania blisko 32% przedsiębiorców uważa, że największą korzyścią jest możliwość pracy pod znanym szyldem, znaną marką (51,5%). Na zapewnione wsparcie marketingowe wskazuje 39,5% badanych. Najczęściej wymieniane zalety modelu franczyzowego to również lepsze warunki współpracy z kontrahentami i dostawcami (blisko 39% wskazań), dostęp do wiedzy i szkoleń (36%), wsparcie finansowe od franczyzodawcy (27%) oraz silniejsza pozycja konkurencyjna (26,5%), a także know-how dotyczące sposobu prowadzenia biznesu (14,5%). Dla blisko 12,5% franczyza stanowi większą stabilność biznesu.

Każdy model biznesowy ma swoje niedoskonałości. Prowadzenie biznesu w formie franczyzy wiąże się, dla blisko 72% badanych, z odpowiedzialnością zbiorową. Oznacza to, że błąd jednego franczyzobiorcy odbija się na wizerunku marki. Często pojawia się także obawa przed upadkiem franczyzodawcy oraz ograniczeniem swobody działania.

Każda franczyza charakteryzuje się czymś innym. Franczyzodawcy narzucają różne wymogi czy standardy. Nasza sieć franczyzowa istnieje od kilkunastu lat i praktycznie od samego początku jedną z największych wartości jest możliwość swobodnego prowadzenia sklepu. Oczywiście jako sieć, mamy swoje standardy, ale dążymy do tego, aby każdy franczyzobiorca czuł się niezależnie – jak gospodarz we władnym domu. Wierzymy, że dzięki temu można osiągnąć lepsze rezultaty oraz zminimalizować ryzyko ewentualnego niepowodzenia. Widzę, że to działa! Z roku na rok zgłasza się do nas coraz więcej przedsiębiorczych osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu w modelu franczyzowym. Jest to bardzo optymistyczna perspektywa na przyszłość. Mam nadzieję, że takich osób będzie tylko więcej, ponieważ jeśli przeanalizujemy zalety i wady franczyzy w kontekście odpowiedniego franczyzodawcy, to prawdopodobnie stwierdzimy, że dobre strony zdecydowanie przeważają. Z mojego biznesowego doświadczenia i obserwacji uważam, że tak naprawdę każdy może zostać przedsiębiorcą. – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

[1] Badanie ,,Własny biznes’’ zostało przeprowadzone w październiku 2021 roku w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy. Głównym celem badania było określenie preferencji w zakresie założenia własnej firmy oraz poznanie przeszkód zniechęcających do dążenia w tym kierunku. W ramach badania przeprowadzono 1000 ankiet z reprezentatywną próbą Polek i Polaków powyżej 18 roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.

[2] Celem inicjatywy jest promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsiębiorców w wyzwaniach z jakimi mierzą się na co dzień w prowadzeniu działalności.

[3] Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2021 roku. Celem badania było poznanie m.in. opinii przedsiębiorców na temat sukcesji, a także ich planów związanych z przyszłością firmy. W ramach badania przeprowadzono ankiety wśród przedsiębiorców.