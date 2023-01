TenderHut z rekordem sprzedaży za ostatni kwartał

Obecna na Głównym Parkiecie warszawskiej GPW, Grupa Kapitałowa TenderHut, odnotowała rekordowe przychody za grudzień 2022 roku, kończąc ostatni kwartał także z najwyższym przychodem w historii spółki. Grupa zamknęła ostatni miesiąc roku z szacowanym przychodem w wysokości 8,2 mln zł, co stanowi wzrost r/r o 36%. W ujęciu kwartalnym grupa po raz pierwszy przekroczyła 20 mln zł przychodu, co stanowi 24-procentowy wzrost w zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. Szacunkowe skonsolidowane przychody za 2022 wyniosą 77,3 mln zł, czyli o 27% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Grupa TenderHut to jedna z najszybciej rozwijających się firm IT w Polsce, o czym świadczy między innymi jej obecność piąty rok z rzędu w międzynarodowym rankingu Financial Times 1000 gromadzącym najszybciej rosnące firmy z Europy.

– Konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, ma swoje odzwierciedlenie w szacowanym na koniec roku przychodzie i szczególnie dobrej jego wartości w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Jednak warto zaznaczyć, że na początku ubiegłego roku nasze oczekiwania były większe. Zostały jednak ostudzone przez spowolnienie gospodarcze w ujęciu światowym. Rosnące globalnie stopy procentowe i trudniejszy niż w poprzednich latach dostęp do kapitału odbił się negatywnie na tempie wzrostu światowego sektora technologicznego. Widać to także po zapowiadanych w ostatnim czasie zwolnieniach w szeroko rozumianym BigTechu. Spora część naszego portfela klientów to młode spółki technologiczne – szczególnie wrażliwe na zmiany płynnościowe na rynkach finansowych. W tym trudnym środowisku udaje nam się jednak pozyskiwać nowe zlecenia, a niewątpliwie naszą siłą jest bardzo duża dywersyfikacja portfela klientów – co pozwala nam na minimalizowanie ryzyk związanych z sytuacją poszczególnych podmiotów, którym świadczymy usługi. – komentuje Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

– Po silnym początku roku, w ciągu ostatniego półrocza odczuliśmy także ochłodzenie koniunktury w segmencie LabSystems, gdzie widoczne było częściowe zamrożenie wydatków w obrębie cyfrowej transformacji światowych korporacji. W naszej grupie jest to segment o dość pro-cyklicznym profilu, stąd liczymy, iż po kilku płaskich kwartałach nastąpi ożywienie, którego beneficjentami będą i nasze spółki. Podobnie wygląda sytuacja z obszarem cyfrowych innowacji – tu także skalowanie naszych startupów idzie wolniej niż zakładaliśmy. W tym roku stworzymy takie warunki dla spółek z segmentu Venture Building, które umożliwią im ubieganie się o fundusze na rozwój do tej pory będące poza ich zasięgiem.

TenderHut planuje zaoferować kluczowym menadżerom i pracownikom możliwość zakupu akcji lub udziałów w spółkach zależnych z segmentu Venture Building. – Chcemy, aby struktura właścicielska była optymalna z punktu widzenia przyszłych inwestorów strategicznych czy finansowych. Aspekt motywacyjny tego ruchu także postrzegamy jako istotny. W ten sposób przed naszymi startupami otworzą się dodatkowe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, w tym wsparcia ze środków publicznych czy funduszy unijnych. Takie rozwiązanie stworzy szansę na wzmocnienie fundamentów dalszego dynamicznego rozwoju tych spółek, co leży w długoterminowym interesie zarówno ich samych, jak i Grupy TenderHut, jako obecnie strategicznego, a w przyszłości wciąż istotnego akcjonariusza i udziałowca – wyjaśnia Strzelecki.

Spółka przez ostatni rok przeszła szereg zmian związanych z kolejnym etapem jej rozwoju, czyli przejściem z NewConnect na Główny Parkiet GPW. Pierwsze dwa kwartały 2022 roku dla TenderHut owocowały w strategiczne transakcje M&A. Brainhint, KISS digital, KISS communications i IntelliLex, to 4 spółki, które weszły w skład grupy, poszerzając jej potencjał i umożliwiając rozwój poszczególnych linii biznesowych. W wyniku połączeń do grupy TenderHut dołączyło 70 kolejnych specjalistów.

– Zgodnie z zapowiedziami deklarowanymi w trakcie emisji z jesieni 2021 roku, jesteśmy aktywni na polu akwizycji. Wykorzystaliśmy do tej pory około 2/3 środków zebranych na ten cel. W 2023 roku będziemy to kontynuować. Spodziewamy się także, że technologiczna bessa przyniesie urealnienie oczekiwań właścicieli mniejszych i bardziej podatnych na wahania koniunktury software house’ów. Jako wyzwanie na kolejny rok postrzegamy również presję inflacyjną, która w ostatnich miesiącach jednak zauważalnie słabnie. Mamy nadzieję, że 2023 rok będzie pod tym względem znacząco mniej dynamiczny – zapowiada Robert Strzelecki.

Szerokie portfolio pozwala Grupie uzyskiwać efekt synergii, co jest niezwykle istotne przy działalności na globalnych rynkach. Podejście takie wzmacniają także międzynarodowe partnerstwa. Przykładem tego jest współpraca Grupy z gigantem z Redmond. TenderHut jako złoty partner Microsoft, niejednokrotnie był doceniany za innowacyjne rozwiązania tworzone przez spółki zależne Grupy. Spółka drugi rok z rzędu uzyskała wyróżnienie w ogólnoświatowym konkursie Microsoft Partner of The Year, w kategorii Mixed Reality. W dodatku Microsoft po raz kolejny wyróżnił TenderHut, doceniając pracę spółek wchodzących w skład grupy, czyli: Grow Uperion, Holo4Labs, Holo4Med, SoftwareHut i Zonifero, poprzez nadanie grupie kapitałowej tytułu Partnera Roku Independent Software Vendor. W ostatnim roku spółka została doceniona także w konkursach i rankingach takich jak: Deloitte Fast Technology 50 CE/500 EMEA, Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa, Orły Innowacji Rzeczpospolitej czy European Tech & Startup Challenge. Aktualnie Grupa TenderHut posiada 9 centrów programistycznych w Polsce i 4 spółki zagraniczne.