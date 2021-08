TopLevelTennis.com S.A. dokonała wyboru kierunku rozwoju

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., po przeprowadzonej analizie wybrała dalszy kierunek swojego rozwoju. Emitent wydzieli dotychczasową działalność związaną z tenisem i wniesie ją do spółki zależnej oraz rozważy połączenie z innym podmiotem.

Zarząd Spółki po przystąpieniu do analizy możliwych kierunków związanych z jej rozwojem, o czym poinformował w lutym br., w wyniku przeprowadzonej analizy podjął decyzję o wyborze kierunku rozwoju TopLevelTennis.com S.A. Będzie on polegał na wydzieleniu obecnej działalności związanej z tenisem, której głównym narzędziem jest platforma szkoleniowa o charakterze sportowo-edukacyjnym – TopLevelTennis.com – do spółki w 100% zależnej od TopLevelTennis.com S.A. Emitent rozważy także sprzedaż tej spółki zależnej oraz poszukiwanie nowych obszarów działalności, w ramach których będzie przebiegać jego rozwój, w tym m.in. poprzez połączenie TopLevelTennis.com S.A. z innym podmiotem. Zarząd Spółki uważa, że wybrany kierunek rozwoju i jego realizacja pozwolą osiągnąć wzrost jej wartości.

„Po wielomiesięcznych analizach możliwych kierunków rozwoju Spółki udało nam się wybrać ten, który w naszej opinii przyczyni się do zwiększenia jej wartości. Pierwszym krokiem będzie teraz wydzielenie działalności w obszarze tenisa do spółki w 100% zależnej. Następnie rozważymy jej sprzedaż i połączenie TopLevelTennis.com S.A. z innym podmiotem. Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła w negatywny sposób na rozwój naszego podstawowego biznesu, dlatego chcemy możliwie szybko odbudować wartość Spółki poprzez znalezienie i uruchomienie nowego obszaru działalności. O kolejnych etapach będziemy na bieżąco informowali rynek.” – komentuje Artur Górski, V-ce Prezes Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A.

TopLevelTennis.com S.A. (poprzednio Thunderbolt S.A. i Compress S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku. Obecnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie globalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej TopLevelTennis.com, na której zamieszczane są materiały z udziałem gwiazd tenisa. W portfolio platformy można znaleźć m.in. Borisa Beckera – wielokrotnego zwycięzcę turniejów wielkoszlemowych i byłego lidera rankingu ATP, Wolfganga Thiema – ojca, trenera i managera jednego z najlepszych tenisistów na świecie Dominica Thiema, Marco Panichiego – trenera przygotowania motorycznego Novaka Djokovica, Dominikę Cibulkovą – mistrzynię turnieju Masters WTA 2016 i finalistkę wielkoszlemowego Australian Open, Ulę Radwańską – zwyciężczynię juniorskiego Wimbledonu oraz Alberto Castellaniego – jednego z najbardziej znanych trenerów tenisowych na świecie.

W maju br. Spółka zakończyła emisję akcji serii K, z której pozyskała 1 mln zł. Pozyskany kapitał został przeznaczony na rozwój platformy TopLevelTennis.com oraz na działania marketingowe. Emitent podpisał też z Beijing Road to Grand Slam Sports Co., Ltd. (RTGS) umowę, która dotyczy dystrybucji jego materiałów szkoleniowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.