Victoria Abramova zastępuje Macieja Wysockiego na stanowisku Prezesa Zarządu Mars Polska

Victoria Abramova została nową Prezes Zarządu Mars Polska sp. z o.o. (odpowiedzialną za segment Mars Wrigley), zastępując na tym stanowisku Macieja Wysockiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie lata.

Victoria Abramova posiada ponad 19-letnie doświadczenie w obszarach sprzedaży, marketingu oraz zarządzania, zdobyte w sektorze FMCG na różnych rynkach. Swoją karierę rozpoczęła od pracy w L’Oréal, w którym po kilku latach została Dyrektorem Generalnym działu Active Cosmetics w Rosji. W 2014 roku dołączyła do Mars Central Eurasia & Belarus jako dyrektor kategorii czekolady i produktów dla zwierząt domowych, a następnie w 2017 roku została dyrektorem zarządzania kategorią i marketingu dla Mars Wrigley w Wielkiej Brytanii.

Z firmą Mars jestem związana od 2014 roku, a każda rola była dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Kultura firmy, jej cele oraz wartości zdefiniowane przez Pięć Zasad są podstawą wszystkich moich działań i dają mi niekończącą się motywację do osiągania jak najlepszych wyników. Wierzę w autentyczne przywództwo i wyjątkową moc bycia sobą w pracy. Nie mogę się doczekać, aby angażować, rozwijać oraz inspirować nasz zespół w Polsce. Chciałabym, abyśmy byli możliwie najlepszymi partnerami dla naszych kontrahentów handlowych, a przede wszystkim sprawiali radość naszymi wspaniałymi produktami jak największej liczbie polskich konsumentów. Jestem pewna, że wspólnie będziemy wspierać Mars Wrigley w dalszym rozwoju – komentuje Victoria Abramova, nowa Prezes odpowiedzialna za Mars Wrigley w Polsce. Patrzę na polski rynek, jak na miejsce, gdzie czekolady, batony, lody, gumy i miętusy – a więc wszystko, co oferuje Mars Wrigley – mają fantastyczne persektywy wzrostu. Mamy już wiele wspaniałych osiągnięć, a przed nami wciąż ogrom szans dla rozwoju – dodaje.

Jestem niezwykle dumny z drogi jaką Mars Wrigley przeszedł w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Z optymizmem patrzę w przyszłość i nie mam wątpliwości, że tak wspaniały zespół ludzi będzie odnosił kolejne sukcesy. Wszystkie nasze działania zawsze cechowała kreatywność, ambitne lecz realistyczne cele, a przede wszystkim niesamowita energia i zapał naszych Współpracowników. To oni zawsze byli i są inspiracją do działania – bez względu na to, gdzie wykonują swoją pracę: w Janaszówku, Poznaniu, Warszawie czy też w zespole sprzedaży terenowej w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że ten fantastyczny biznes przejmie teraz Victoria, którą osobiście bardzo cenię i znam od wielu lat. Jestem przekonany, że pod jej przywództwem biznes Mars Wrigley, tak jak i obroty całej branży, w której operujemy, będą szybko rosnąć. Równocześnie – co jest charakerystyczne dla kultury Mars – nasi Współpracownicy będą ciągle mieli możliwości do doskonalenia się i rozwoju – mówi Maciej Wysocki, dotychczasowy Prezes Zarządu Mars Polska odpowiedzialny za segment Mars Wrigley.

Podczas swojej 18-letniej kariery w firmie, Maciej Wysocki był szeroko docenianym liderem biznesu Mars Wrigley w Polsce, Europie i na globalnych rynkach wschodzących, zajmując różne stanowiska w obszarach sprzedaży, rozwoju biznesu i zarządzania. Przez ostatnie kilka lat był również odpowiedzialny za koordynację działań wszystkich biznesów Mars Inc. w Polsce. Maciej i Victoria będą współpracowali, aby zapewnić płynne przekazanie polskiego biznesu Mars Wrigley nowej Prezes Zarządu w ciągu najbliższych kilku miesięcy.