Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I połowie 2023 r.

W I półroczu 2023 r. inwestorzy zagraniczni wygenerowali 65 proc. obrotów na Głównym Rynku akcji GPW (+2 pp. rdr) – to rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady. Krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 17 proc. obrotów (-1 pp. rdr), a instytucjonalni – za 18 proc. (-1 pp. rdr)

Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 85 proc. (+2 pp. rdr). Zmalał udział inwestorów instytucjonalnych do 9 proc. (-2 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych, w porównaniu do I połowy 2022 r. nie zmienił się i wyniósł 6 proc.

Na rynku kontraktów terminowych w I połowie 2023 r. udział inwestorów indywidualnych zmalał o 3 pp. rdr i wyniósł 32 proc. obrotów, a instytucjonalnych wzrósł o 3 pp. i wyniósł 32 proc. Udział inwestorów zagranicznych, w porównaniu do I połowy 2022 r. nie zmienił się i wyniósł 36 proc.

Główny Rynek GPW

W I połowie 2023 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 65 proc., o 2 pp. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów, co stanowiło spadek o 1 pp. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 18 proc. obrotów, o 1 pp. mniej niż w I połowie 2022 r. W I półroczu 2023 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne[1] z udziałem na poziomie 28,4 proc., na drugim miejscu z wynikiem 25,8 proc. znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (18,8 proc.).

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

NewConnect

Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 85 proc. obrotów, co stanowi wzrost o 2 p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 9 proc. obrotów, o 2 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2023 r. firmy osiągnęły 41,0 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 34,5 proc., a inne podmioty instytucjonalne 17,9 proc.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Rynek Instrumentów Pochodnych

W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32 proc. (-3 pp. rdr), a opcjami na poziomie 40 proc. (-4 pp. rdr). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 36 proc. udziału w obrotach kontraktami, czyli tyle samo co przed rokiem. Natomiast udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich lat tj. 35 proc. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w I półroczu br. do 32 proc. (+3 pp. rdr), podobnie jak na rynku opcji, gdzie wzrósł o 4 pp. rdr i wyniósł 25 proc. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50 proc., tak samo jak w I poł. 2022 r.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pp. rdr do 38 proc. w I połowie 2023 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1 proc. poziomie. Wzrósł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 61 proc. (+4 pp. rdr).

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

W 2021 r. GPW zmieniła sposób pozyskiwania danych do wyliczania udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych. Obecnie informacje te pochodzą ze zleceń maklerskich przekazywanych do systemu transakcyjnego Giełdy. Z tego względu modyfikacji uległ sposób agregowania i prezentacji danych dotyczących struktury procentowej krajowych inwestorów indywidualnych. Informacje o liczbie rachunków internetowych pochodzą z ankiet wysyłanych przez GPW do krajowych domów maklerskich. Natomiast informacja o liczbie aktywnych rachunków inwestycyjnych pochodzi z systemu transakcyjnego Giełdy – jest to liczba rachunków, z których w badanym okresie złożono co najmniej jedno zlecenie na GPW.

[1] Kategoria INNE: Inne podmioty instytucjonalne nie zaliczone do żadnej z pozostałych kategorii – w szczególności instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, a także KDPW oraz transakcje zawarte na podstawie zleceń zbiorczych i zleceń oczekujących alokacji, o których mowa w art. 2 ust. 3. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580.