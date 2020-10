Ukraiński VIPol został laureatem nagrody Top Polish Brands dla najlepszej firmy rekrutacyjnej w Polsce

VIPol jest agencją pracy tymczasowej, którą w 2011 r. założył w Warszawie Wadim Krawczenko. Filie spółki znajdują się również w Kijowie, Mińsku, Kiszyniowie i Berlinie. Z usług VIPol korzysta wiele dużych korporacji, m.in. WARS S.A. i LG Electronics Poland.

Ukraińska firma z siedzibą w Polsce została uznana za najlepszą spośród 8 tys. agencji zarządzających zasobami ludzkimi, specjalizujących się w poszukiwaniu pracowników z Ukrainy dla polskich firm. VIPol ukierunkowany jest na pozyskiwanie dyplomowanych specjalistów z Ukrainy z ponad 30 branż, m.in. inżynieryjno-przemysłowej, telekomunikacyjnej, spożywczej, restauracyjnej czy usługowej. Firma zapewnia fachową rekrutację, szkolenie w ramach certyfikatów UE, własną szkołę językową oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne.

„VIPol – +widzimy wszystkich, pomagamy wszystkim+ – to credo, na którym wyrósł czołowy lider rynku” – podkreśla Milena Gołda, organizatorka Gali Top Polish Brands oraz współzałożycielka CEOworld Magazine i redaktor naczelna polskiej edycji magazynu.

VIPol, firma z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze klientów biznesowych tworzy nowe standardy pracy agencji rekrutacyjnej. Klientom biznesowym oferuje system CRM oraz usługę call center. Wszyscy pracownicy spółki mają wyższe wykształcenie: 36 dyplomów wyższych uczelni z 4 krajów oraz 5 stopni biznesowych MBA. Gorąca linia 24/7 agencji obsługuje ponad 5 tys. połączeń miesięcznie w czterech językach.

„Dostarczymy każdego specjalistę, ale nie podpiszemy każdej umowy. Umowa nie może zawierać zapisów dyskryminujących naszych pracowników. Muszą być zapewnione równe warunki pracy dla wszystkich. My ze swojej strony załatwiamy niezbędne pozwolenia i zapewniamy pracownikom warunki bytowe. Wszystko zgodnie z prawem” – zaznacza Wadim Krawczenko, prezes zarządu VIPol sp. z o.o.

Spółka zatrudnia pracowników u siebie, a następnie leasinguje ich firmom. Dla polskich przedsiębiorstw stanowi to duże ułatwienie. Jest to również znaczące wsparcie dla polskiej gospodarki – w 2019 r. pracownicy sprowadzeni przez ViPol zarobili łącznie ok. 1 mld zł, a podatki oraz składki ZUS od tej kwoty zostały odprowadzone do budżetu państwa.

Zdaniem prezesa zarządu VIPol sp. z o.o. Polska przechodzi kryzysy znacznie lepiej niż inne kraje i aktualnie oferuje najlepsze w Unii Europejskiej warunki do zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Mołdawii. Jedynym mankamentem jest – według Krawczenki – długi czas oczekiwania na zezwolenie na pracę, wynoszący obecnie 50 dni.

Wymóg posiadania przez pracowników dyplomów akceptowanych na terenie UE, firma rozwiązuje poprzez organizowanie szkoleń. Wadim Krawczenko podaje przykład spawacza z dyplomem kijowskiego Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego im. EO Patona. „Najlepszy instytut na świecie, ale nie ma certyfikatu UE. W tej sytuacji zatrudniamy absolwenta Instytutu na stanowisku pomocnika spawacza i wysyłamy go na szkolenie. A kiedy otrzyma dyplom honorowany na terenie Unii, zmieniamy jego stanowisko pracy na spawacza” – wyjaśnia prezes zarządu spółki.

Polscy pracodawcy oczekują znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie, dlatego ViPol stworzył własną szkołę językową, która zapewnia kursy profilowane pod kątem branży, w jakiej dany pracownik podejmie zatrudnienie. Dotyczy to np. specjalistów z branży farmaceutycznej czy inżynierów. Dzięki temu coraz więcej firm decyduje się na współpracę z VIPol.

„Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje” – podkreślają Sławomir i Elżbieta Wiesiak, właściciele spółki Janex.

„VIPol wykazuje się sprawnością i szybkością działania, a także zrozumieniem potrzeb klienta i elastycznością we współpracy” – zaznacza Artur Kowalczyk, prezes zarządu WARS S.A.

„Terminowość i niezawodność to cechy, które w przypadku dostawców usług z obszaru HR uznajemy za kluczowe i niewątpliwie VIPol się nimi charakteryzuje” – stwierdza Andrzej Ciesielski, dyrektor Departamentu HRD & GA w LG Electronics Poland.

„VIPol to pewność, że praca zostanie wykonana na najwyższym poziomie i na czas” – dodaje Milena Wojtczak, kierownik Działu Kadr i Płac HIT Electronics Poland Sp. z o.o.

VIPol stosuje wiele innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej w procesie rekrutacji oraz późniejszego zatrudnienia.

Spółka nie pobiera od pracowników prowizji za znalezienie pracy, opierając dochody firmy wyłącznie na marży, którą płaci firma wynajmująca pracowników od VIPol. Wadim Krawczenko zdecydował o tym już w momencie założenia agencji w Warszawie.

„Moi przyjaciele, partnerzy na Ukrainie, pytali: +Co ty robisz? My wszyscy na tym zarabiamy. Zabierasz nam chleb.+ A ja odpowiadałem, że będę zatrudniał bezpłatnie. I już nie mam tych przyjaciół. Zabrałem im chleb i zabrałem im ludzi, bo poszli do mnie” – wyjaśnił prezes zarządu.

Spółka jest również głównym sponsorem juniorskiego klubu piłki nożnej KS Delta – 600 warszawskich „diabełków”, klubu, gdzie pierwsze kroki w sportowej karierze stawiał m.in. Robert Lewandowski.

VIPol to firma rodzinna. Wadimowi pomaga w pracy „prawa i lewa ręka”, czyli żona Natalia – dyrektor finansowa spółki oraz córka Iryna, odpowiedzialna za wyszukiwanie nowych klientów i przygotowywanie kontraktów.