Vivid Games zawarła umowę na produkcję gry z BoomBit S.A.

Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu 2023 Strategią działalności na nadchodzące lata, Vivid Games skupia się na zawieraniu partnerstw strategicznych i tworzeniu gier mobilnych. Umowa z BoomBit S.A. doskonale wpisuje się w te założenia. Korzystając z doświadczenia zebranego w ciągu wielu lat pracy nad Real Boxing, Vivid Games stworzy casualową grę bokserską, której promocją i skalowaniem z wykorzystaniem UA (płatnego pozyskiwania użytkowników), zajmie się BoomBit. Umowa daje obu stronom szansę na efekt synergii i może być początkiem współpracy na kolejnych polach.

Umowa z Boombit jest dla Spółki istotna z kilku powodów. Po pierwsze stanowi istotny dowód skutecznej realizacji strategii działalności, po drugie pozwala na dalszą ekspansję kluczowej marki Studia, a po trzecie może stanowić początek szerzej zakrojonej współpracy z BoomBit, która z bydgoską Spółką ma sporo wspólnego.

– Easy Boxing będzie casualową produkcją, trafi do innej grupy odbiorców niż Real Boxing 2 czy planowana na kolejny rok kolejna odsłona – Real Boxing 3. Nie ma więc obaw o wzajemną kanibalizację. Nie znaczy to jednak, że tytuł pozbawiony będzie sportowych emocji. Zapewniam, że gra, którą wypuścimy wzbudzi emocje i da zarówno nam jak i BoomBit kolejną szansę na sukces – podkreśla Łukasz Kamiński, który będzie odpowiadał za zespół produkcyjny Easy Boxing po stronie Vivid Games.

– Praca nad Easy Boxing jest połączeniem wiedzy i doświadczenia, które nasz zespół projektowy zdobył pracując nad serią Real Boxing oraz skutecznego podejścia do płatnej akwizycji użytkowników i możliwości skalowania posiadanych przez BoomBit. Dodatkowo, zgodnie z tym co deklarowałem podczas prezentacji strategii poszerzamy uniwersum marki Real Boxing, a casualowy Easy Boxing to pierwszy krok. Cieszy mnie też synergia wiedzy, doświadczenia i możliwości pomiędzy zespołami Vivid Games i Boombit. Obie firmy zjadły zęby na grach mobilnych, ale nadal możemy się od siebie dużo nauczyć. Chciałbym, by nasza kooperacja nie zakończyła się na jednym kontrakcie – dodaje CEO Vivid Games, Piotr Gamracy.