Spółka Vivid Games zaprezentowała wyniki za III kwartał 2023 r.

Vivid Games zawarła w III kwartale br. kilka kontraktów, które są istotne dla realizowanej przez Spółkę strategii. Po lipcowej premierze portu Eroblast na japońskiej konsoli Nintendo Switch, zawarto kolejną umowę z QubicGames, dzięki której gra trafi w połowie 2024 roku do użytkowników komputerów PC. W lipcu zawarto umowę z BoomBit S.A. na produkcję casualowej gry bokserskiej, rozszerzającej portfolio produktów Spółki w tym segmencie. Tytuł znajduje się obecnie w fazie soft launch, a globalna premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Na początku października Spółka zawarła natomiast umowę o wartości ok. 1 mln zł, na produkcję i publishing przez Spółkę gry free-to-play typu endless runner, wykorzystującej IP związane z produktami Właściciela marki z branży FMCG. Wyniki za III kwartał 2023 nie odbiegają od przedstawionych w październiku szacunków.

– Oceniam miniony kwartał pozytywnie. Pozyskane partnerstwa i zawarte kontrakty zapewniają nam stabilne funkcjonowanie, do czasu premiery Real Boxing 3 – gry, która w mojej ocenie może zwielokrotnić dotychczasowe osiągnięcia Spółki. To co już stworzyliśmy na etapie opracowania prototypu, pozwala wyobrazić sobie jakość i możliwości angażowania użytkowników, które zaprezentuje gra w momencie globalnej premiery. Tytuł zaoferuje graczom rozgrywkę zarówno w formie walki offline (ze sztuczną inteligencją) jak i z realnym przeciwnikiem poprzez multiplayer. Ważnym i unikalnym elementem będzie też rozbudowana historia, dookoła której opleciona zostanie warstwa meta-gry – podkreśla Piotr Gamracy, CEO Vivid Games. – Jestem przekonany, że nadchodzące miesiące są kluczowe dla zbudowania podstaw pod dalszy rozwój Vivid Games. Stawiamy czoła nowym regulacjom kanałów sprzedaży i zawirowaniom na globalnym rynku, jednak mamy jasno określone cele i wytyczoną ścieżkę, która nas do nich poprowadzi – dodaje Prezes.