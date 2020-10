W Afryce powstają już projekty z dachami solarnymi SunRoof autorstwa Mokena Makeka

SunRoof, polsko-szwedzki startup tworzący dachy solarne i rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie energią oraz Mokena Makeka, światowej sławy architekt i założyciel Makeka Design Lab, międzynarodowej, wielokrotnie nagradzanej praktyki architektonicznej w Kapsztadzie, łączą swoje doskonałe designy i wizje budowania zrównoważonej przyszłości. Właśnie zaprezentowali projekty, w których ekologiczne innowacje zmieniają życie mieszkańców południowej Afryki.

SunRoof i Makeka Design Lab podkreślają wiele wartości, które przyciągnęły ich marki. Obie powstały z pasji do kreowania pięknej architektury i wykorzystania nowatorskich pomysłów do rozwiązywania globalnych wyzwań. Za ich sukcesami stoją młodzi, odważni, przełamujący rzeczy niemożliwe założyciele.

Mokena Makeka ma jeden cel: ulepszać codzienne życie ludzi poprzez dobry projekt, który jest przyjazny dla środowiska. Urodził się w RPA, ale większość swojej młodości spędził w Nowym Jorku, co dało mu inną perspektywę patrzenia na potrzeby społeczeństwa i rozwój przestrzeni miejskiej. Wrócił do rodzinnego kraju z wiarą w siłę dobrego designu i postanowieniem zmiany świata dzięki architekturze. Sławę i uznanie przyniosła mu m.in. przebudowa dworca głównego w Kapsztadzie, z którego codziennie korzysta ponad 270 000 osób. Miejsce, będące niegdyś symbolem separacji przekształcił w ikonę integracji. To oddaje potężny wpływ, jaki Mokena Makeka ma na projektowanie strategiczne. Doradzał m.in. Ministrowi ds. Osiedli Ludzkich w RPA, a także został wyróżniony tytułem Young Global Leader przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Wizjonerskie dążenia do ekologicznych miast tego wybitnego architekta i SunRoof spotkały się w Afryce, gdzie za globalny rozwój solarnej technologii odpowiedzialny jest Marek Zmysłowski. Współzałożyciel startupu, seryjny przedsiębiorca i inwestor już wcześniej z sukcesami budował biznesy internetowe w Nigerii. Tak jak Makeka, przeniósł też swoje międzynarodowe doświadczenia na kontynent afrykański. Podobne podejście do upowszechniania “zielonych” innowacji przyniosło efekty w postaci wspólnych, gotowych do wdrożenia projektów.

To, co Mokena Makeka robi dla zrównoważonej architektury jest inspirujące i jesteśmy dumni, że SunRoof może stać się częścią jego doskonałych projektów. Bardzo ważne jest dla nas, że takie wyjątkowe połączenie wspaniałego designu i energii słonecznej pozwoli stawić czoła wielu współczesnym wyzwaniom – mówi Marek Zmysłowski, współzałożyciel i Global Expansion & Partnerships, SunRoof.

Doceniam estetykę technologii SunRoof. Udowadnia, że zrównoważone rozwiązania mogą być też piękne – mówi Mokena Makeka, założyciel i dyrektor generalny Makeka Design Lab.

Jednym z projektów Mokeny Makeka, zakładającym możliwość instalacji SunRoof, jest pierwszy w RPA heliport oraz odsalarnia, zlokalizowane w V&A Waterfront – tętniącej życiem, handlowej i rozrywkowej części Kapsztadu, będącej jednocześnie jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Afryce.

Dach solarny idealnie wpisuje się też w projekt destylarni do wytwarzania wysokiej jakości trunku z agawy, firmowanego lifestyle’ową marką House of Makeka.

Międzynarodowy konkurs architektoniczny

Jako zagorzały zwolennik dobrego designu i zrównoważonego projektowania, Mokena Makeka dołączył do jury międzynarodowego konkursu dla architektów „Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject”, organizowanego przez SunRoof i BIMobject.

To wyjątkowy projekt, który promuje Domy Przyszłości jako miejsca budowane z szacunkiem dla naszej planety. Domy w inteligentny sposób wykorzystujące warunki, w jakich zostały stworzone – wiatr, światło i naturalne ciepło oraz korzystające z odnawialnych źródeł energii.

Konkurs trwa do 30 listopada 2020.