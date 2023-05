W Grudziądzu Orlen wybuduje elektrownię gazową o mocy 560 MW

W Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej o mocy 560 MW. Będzie to jedna najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie, gwarantująca dostawy energii dla miliona gospodarstw domowych. Zastosowanie bloku gazowo-parowego o wysokiej elastyczności sprawi, że nowa jednostka będzie skutecznie współpracować z odnawialnymi źródłami energii, tym samym przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 bez ryzyka zakłóceń w dostawach prądu dla odbiorców.

– Grupa ORLEN realizuje najbardziej ambitną strategię transformacji energetycznej w naszym regionie. Celem jest neutralność emisyjna, dlatego uzupełnieniem produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych będą nowoczesne jednostki gazowe o dużej elastyczności, umożliwiające szybkie reagowanie na zmiany w produkcji z OZE. Dzięki temu będziemy mogli zagwarantować odbiorcom stabilne dostawy energii bez względu na warunki atmosferyczne czy porę dnia. Stawiamy przy tym na najnowocześniejsze rozwiązania, zapewniające wysoką sprawność działania, niezawodność i efektywność ekonomiczną. Taką jednostką będzie budowany w Grudziądzu blok gazowo-parowy, którego sprawność będzie przekraczała 60 proc. i który może być uruchomiony w zaledwie 30 do 90 minut – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Czas rozruchu jest jednym z kluczowych parametrów w przypadku jednostek, które mają służyć do bilansowania pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Im krótszy, tym łatwiej reagować na zmienność produkcji elektryczności z OZE. Pod tym względem blok budowany przez CCGT Grudziądz, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN, będzie osiągał jeden z najlepszych wyników na rynku i tym samym będzie odgrywał istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Umowę na wykonanie jednostki o mocy 560 MW podpisano w maju 2022 roku. Obecnie na terenie budowy prowadzone jest palowanie, a także zbrojenie i wylewanie płyt fundamentowych. Równolegle trwa budowa infrastruktury pomocniczej (m.in. drogi wewnętrzne, place składowe i przedmontażowe, magazyny itp.). Zakończenie prac fundamentowych dla serca bloku – turbozespołu złożonego z turbin gazowej i parowej oraz generatora – planowane jest na przyszły kwartał.

W fabrykach w kraju i zagranicą trwa produkcja niezbędna dla realizacji prac budowlanych i konstrukcyjnych. Produkowane są prefabrykaty ze stali zbrojeniowej, elementy kotwiące dla głównych maszyn i urządzeń, powstają już elementy kotła odzysknicowego.

Łączne zaawansowanie wszystkich prac szacowane jest na blisko 20%, przy czym prac projektowych – na ok. 70%. Posadowienie kluczowych urządzeń elektrowni, w tym turbin gazowej i parowej oraz generatora, zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku. Elektrownia zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Siemens Energy oraz Mytilineos. Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Budowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz wspomnianą już elastycznością pracy.

– Po raz kolejny współpracujemy z Grupą ORLEN budując elektrownię i dostarczając wysokosprawny blok gazowo – parowy. Inwestycja w Grudziądzu jest niezwykle znaczącym punktem na mapie Polski w kierunku dekarbonizacji sektora energetycznego w naszym kraju, która znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszeniu emisji CO2. Nasz technologia pozwoli w przyszłości współspalać mieszankę gazu i wodoru, docelowo wyłącznie wodór, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej -– mówi Grzegorz Należyty, Wiceprezes na Europę Wschodnią i Dyrektor Zarządzający Siemens Energy Polska.

– Mytilineos Energy & Metals posiada duże doświadczenie w budowie najnowocześniejszych bloków typu CCGT dla kluczowych klientów i partnerów, pomagając tym samym wielu krajom redukować emisję gazów cieplarnianych w kierunku „czystszej przyszłości”. Naszym celem jest ciągły rozwój i wzrost skupiony wokół zwrotu wartości dla naszych interesariuszy, naszych pracowników i społeczności, do których docieramy. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z lokalnymi kontrahentami i na terenie tej budowy większość zatrudnianych przez specjalistów to Polacy – dodaje Kostas Horinos, dyrektor wykonawczy ds. projektów energetycznych w Mytilineos.

Do tej pory na terenie budowy personel generalnego wykonawcy przepracował blisko 80 tys. roboczogodzin, w trakcie których nie doszło do ani jednego wypadku. Prace prowadzi obecnie ok. 80 osób, ale w szczytowym momencie, gdy rozpocznie się montaż głównych urządzeń elektrowni, ich liczba wzrośnie do ok. 600.

W sumie budowa bloku wymagać będzie wylania ok. 30 tys. m sześc. zbrojonego betonu, wykorzystania łącznie ok. 10 tys. ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej, przeszło 500 ton rur i ponad 400 km kabli. Sam turbozespół elektrowni będzie ważył łącznie przeszło tysiąc ton.

W grudniu 2021 r. zawarto z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Grudziądzka elektrownia zakontraktowała łącznie 518 MW mocy, co w trakcie realizacji umowy zagwarantuje jej przychód sięgający co najmniej 3,5 mld zł.

Elektrownia w Grudziądzu będzie jedną z największych oraz najnowocześniejszych tego typu inwestycji realizowanych w Polsce. Stanowi ona istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, opartego o energetykę odnawialną oraz stabilne źródła niskoemisyjne, zgodnego ze strategią Grupy ORLEN do 2030 roku. Do końca bieżącej dekady koncern chce zwiększyć moc zainstalowaną w jednostkach gazowych z 1,7 GW do 4 GW. Elektrownia w Grudziądzu oraz powstający równolegle blok gazowo-parowy w Ostrołęce posiadać będą łącznie 1,3 GW mocy.

Rozwój energetyki gazowej wymaga zabezpieczenia odpowiednich wolumenów paliwa, czyli gazu ziemnego. Grupa ORLEN prowadzi własne wydobycie tego surowca, przede wszystkim w Polsce i Norwegii, skąd gaz może być przesłany do kraju gazociągiem Baltic Pipe uruchomionym w 2022 roku. Ubiegłoroczne wydobycie Grupy ORLEN w kraju i zagranicą wyniosło 7,7 mld m sześc. gazu, co odpowiada ok. 45% krajowego zapotrzebowania na surowiec. Grupa ORLEN posiada również kontrakty na dostawy gazu od partnerów zagranicznych działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a także długoterminowe umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA i Kataru. W celu optymalizacji transportu LNG Grupa rozwija własną flotę nowoczesnych gazowców.