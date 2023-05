Columbus zaczyna działać w Słowacji

Słowacja to trzeci z kolei kraj, do którego Columbus wprowadza swoją ofertę. Spółka będzie dostarczać produkty OZE dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Spółka Columbus Energy S.A. realizuje zapowiadaną ekspansję na rynki zagraniczne. W połowie kwietnia br. Spółka rozpoczęła działalność w Ukrainie, gdzie będzie dostarczać i montować produkty ze swojej oferty, a teraz przygotowuje się do sprzedaży na rynku słowackim. Zarząd Columbus podpisał dziś umowę typu joint-venture, na podstawie której w Słowacji zostanie utworzona spółka, z 52-procentowym udziałem Columbus.

– W ciągu niespełna rocznej działalności w Republice Czeskiej znaleźliśmy się w top 5 firm tamtejszego rynku fotowoltaicznego. Wraz z naszymi czeskimi partnerami kontynuujemy strategię rozwoju regionu o rynek słowacki. Tamtejszy rynek, podobnie jak w Polsce, jest wspierany dopłatami do zakupu fotowoltaiki, przy czym szacuje się, że rynek jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Stwarza to znakomitą okazję do wykorzystania naszych kompetencji i sprawdzonych rozwiązań. W Czechach mamy już własne ekipy instalatorskie i silne zespoły sprzedażowe, które będą wspierały słowackich kolegów. Nasi czescy współpracownicy zajmują się też kompleksową organizacją działalności w Słowacji, dlatego z dużym zaufaniem i optymizmem otwieramy naszą filię na kolejnym rynku – twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. Columbus rozpoczął działalność w Republice Czeskiej, a 18 kwietnia br. powołał spółkę w Ukrainie, gdzie wkrótce uruchomi sprzedaż i montaż fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii.