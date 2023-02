W jaki sposób outsourcing usług IT obniża firmowe koszty?

Twoja firma potrzebuje pomocy informatycznej, ale masz obawy, że dodatkowi pracownicy wygenerują zbyt wysokie koszty? Bardzo słusznie! W wielu przypadkach bardziej opłacalne okazuje się bowiem postawienie na outsourcing IT. Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się, dlaczego to rozwiązanie pozwala na znaczne ograniczenie firmowych wydatków.

Brak potrzeby tworzenia nowych etatów

Każdego roku Forbes tworzy listę G2000, czyli ranking 2000 największych firm na świecie, które klasyfikowane są na podstawie czterech wyznaczników: sprzedaży, zysków, aktywów oraz wartości rynkowej. W zestawieniu obecne są takie marki, jak: Amazon, Apple, Microsoft, Samsung czy Shell. Czy wiesz, że 92% z nich korzysta z outsourcingu IT? To aż 9 na 10 największych rynkowych wyjadaczy. Firmy o takim prestiżu nie mogą się mylić!

Największą oszczędnością, która wynika z takiego posunięcia, jest brak potrzeby tworzenia nowych etatów. Warto zaznaczyć, że jeden pracownik w pojedynkę może nie być w stanie zapewnić wsparcia informatycznego, jakiego potrzebuje dany biznes. W większych firmach niezbędny jest cały zespół specjalistów IT, co proporcjonalnie zwiększa koszty. Tymczasem usługi IT oferowane przez zewnętrzne firmy są na tyle kompleksowe, że można by nimi obdzielić przynajmniej kilka etatów. Kwestie finansowe już na tym etapie jednoznacznie przemawiają na korzyść outsourcingu, a to dopiero początek oszczędności.

Pominięcie procesów rekrutacji oraz wdrożenia

Koszty związane z utrzymaniem kolejnego etatu to jedno. Na sam początek do listy wydatków należy doliczyć również żmudny proces rekrutacji, a po jego zakończeniu – wdrożenie nowego pracownika. Eksperci wyliczyli, iż przy założeniu, że okres szkolenia na dane stanowisko trwa 3 miesiące, koszt poniesiony z tego tytułu może wynieść nawet siedmiokrotność pensji! Jeśli zamiast nowego pracownika wybierzesz outsourcing, proces rekrutacji pominiesz zupełnie, a czas wdrożenia zostanie skrócony do minimum z uwagi na doświadczenie wybranego opiekuna IT w tym zakresie

Oszczędność powierzchni biurowej

Kolejna kwestia, która często bywa pomijana na etapie planowania nowych etatów, to dodatkowa powierzchnia biurowa. W przypadku tworzenia całego działu IT może to oznaczać potrzebę wygospodarowania lub wynajęcia dodatkowego pomieszczenia. Następnym wydatkiem najprawdopodobniej będzie serwerownia, która również wymaga osobnego pomieszczenia, a także specjalistycznych zabezpieczeń. Oprócz samego metrażu do kosztów należy doliczyć też dużo wyższe rachunki za pobór energii elektrycznej.

Brak konieczności zakupu dodatkowego sprzętu

Nowy pracownik to kolejne stanowisko pracy – informatyk będzie potrzebował sprzętu komputerowego najwyższej klasy, dodatkowego monitora, klawiatury czy słuchawek – w przypadku jednego etatu w skali firmy nie będą to ogromne koszty, ale co w sytuacji, gdy trzeba zatrudnić cały zespół oraz zakupić serwery? Warto doliczyć do tego również konserwację i serwis urządzeń elektronicznych. Firmy świadczące wsparcie informatyczne dysponują natomiast własnym sprzętem i to za jego pośrednictwem wykonują swoją pracę.