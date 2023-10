Wartość inwestycji venture capital w Polsce w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 424 mln PLN

PFR Ventures i Inovo VC przygotowały raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC) w trzecim kwartale 2023 roku. Z danych wynika, że w tym okresie, 95 spółek pozyskało 424 mln PLN od 74 funduszy.

W trzecim kwartale 2023 roku, przez polski rynek VC przepłynęło 424 mln PLN. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 95 rodzimych, innowacyjnych spółek. Porównując sumę finansowania z trzech pierwszych kwartałów w 2022 i 2023 roku, odnotowaliśmy spadek o 54%. Dla porównania, spadek wartości inwestycji VC w skali Europy wynosi 49%, a w regionie CEE 76%.

W trzecim kwartale 2023 roku odnotowaliśmy 7 transakcji o wartości powyżej 10 mln PLN. To rundy spółek KYP.ai, AI Clearing, Inuru, Hexacore, Oasis Diagnostics, Fresh Inset oraz jeszcze jedna transakcja, której szczegóły nie zostały publicznie ujawnione. Pięć z tych firm korzystało w przeszłości z funduszy zasilonych kapitałem publicznym.

– W trzecim kwartale odnotowaliśmy istotny spadek liczby rund zalążkowych. Ma to związek z nałożeniem się dwóch zjawisk: globalnym spadkiem wycen i liczby transakcji, ale również z kończącym się horyzontem programu POIR, który wkrótce zostanie zastąpiony przez FENG. Równolegle wzrosła liczba rund A i B. To oznacza, że do bardziej rozwiniętych spółek w końcu trafił kapitał. Mimo ogólnych spadków, polski rynek jest w zupełnie innym miejscu niż jeszcze 5 lat temu. Już teraz przebiliśmy barierę z 2019 i 2020 roku.– komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes zarządu PFR Ventures.

– W danych jeszcze tego nie widać, ale znacząco rośnie liczba interesujących transakcji zalążkowych. Kapitał trafia do polskich przedsiębiorców z doświadczeniem w globalnych firmach technologicznych. To rundy, które były prowadzone przez rozpoznawalnych aniołów biznesu lub najlepsze fundusze VC. W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy co najmniej kilka takich transakcji, o które walczyło wielu inwestorów – mówi Karol Lasota, principal w Inovo VC.

W trzecim kwartale po raz pierwszy od ponad roku odnotowano poniżej 100 rund o charakterze zalążkowym. W poprzednich trzech miesiącach zarejestrowano tylko 78 transakcji o takim charakterze. Spadek w tym obszarze przełożył się też na wzrost średniej wartości rund, która wyniosła 4,5 mln PLN.

29 z 95 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. Zapewniły one 37% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają też fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odpowiadają za 31 transakcji i 5% udziału w ich wartości.

Na znaczeniu przybierają zagraniczne inwestycje polskich funduszy VC. Po trzech kwartałach odnotowaliśmy 44 takie rundy, w których udział lokalnych zespołów wynosił około 242 mln PLN.

Warto podkreślić, iż pomimo międzynarodowego charakteru tych inwestycji, przynoszą one korzyści również polskiej gospodarce. Często wiążą się one z otwarciem oddziałów spółek w Polsce, co nie tylko oznacza wzrost zatrudnienia w kraju, lecz również umożliwia sprowadzenie najlepszych praktyk oraz nowoczesnych technologii na lokalny rynek – komentuje Dmytro Golournyi, analityk inwestycyjny w PFR Ventures.

Raport do pobrania tutaj:

https://pfrventures.pl/2023Q3