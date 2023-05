Wczoraj FED, dziś ECB

Po wczorajszych emocjach związanych z posiedzeniem FOMC (Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku) w USA dziś o godz. 14:15 poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego. Oczekiwana jest podwyżka stopy refinansowej o 0,25 pkt. proc. do poziomu 3,75 proc. Zgodnie z oczekiwaniami dziś rano o ćwierć punktu procentowego do poziomu 3,25 proc. swą główną stopę procentową podniósł bank centralny Norwegii.

Po wczorajszym spadku dziś rano kontrakty na S&P 500 próbowały odrabiać straty rosnąc ok. godz. 9:50 o 0,19 proc.).

Na rynkach Azji i Oceanii przeważały dziś wzrosty. Równocześnie jednak tajlandzki SET Index zaliczył dziś najniższy poziom od 2021 roku. Wczoraj japoński Nikkei osiągnął swój najwyższy poziom od stycznia 2022, a dziś tamtejszy rynek akcji jest zamknięty z powodu obchodów Święta Konstytucji. Wykres Nikkei 225 wydaje się zmierzać w kierunku górnego ograniczenia kanału łagodnego trendu wzrostowego trwającego od marca 2022.

W Europie główne indeksy rynków akcji w oczekiwaniu na decyzję ECB lekko spadały (DAX -0,33 proc., CAC 40 -0,28 proc. ok. godz. 9:55).

Na GPW po świątecznej przerwie WIG-20 rósł o 0,6 proc. ok. godz. 10:20). Wśród składników tego indeksu swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji Orange Polska oraz Asseco Poland. Wśród składników mWIG-u 20 swój najwyższy w historii poziom zaliczył dziś kurs akcji Banku Handlowego. Wśród składników sWIGu-u 80 swe nowe cykliczne szczyty osiągnęły dziś kursy akcji spółek Wielton, Enter Air, Astarta, Toya, Atal oraz Vercom. Bardzo silny w ostatnich miesiącach sWIG-80 zaliczył dziś swój najniższy poziom od 2 tygodni.

Rentowność amerykańskich 10=letnich obligacji skarbowych lekko odreagowywała dziś rano ostatnie spadki (+0,15 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu pozostawała poniżej poziomu 5,9 proc.

Amerykański dolar lekko dziś rano odreagowywał wczorajszą słabość (EUR/USD -0,09 proc. ok. godz. 10:05). Euro osiągnęło dziś swój kolejny rekord względem tureckiej liry. Kurs USD względem szwajcarskiego franka zaliczył dziś swój najniższy poziom od początku 2021 roku. Po silnych spadkach z dwu poprzednich dni niewiele się dziś rano zmieniał kurs USD/JPY.

Minimalnie słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,07 proc., USD/PLN +0,14 proc. ok. godz. 10:15).

Kurs BTC/USD utrzymywał się lekko nad poziomem 29000 USD (0,4 proc. ok. godz. 10:20).

Istotne spadki z okresu minionych 3 tygodni próbowały dziś rano odrabiać ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,74 proc., Brent +1,04 proc.). Lekko zwyżkowały również cen kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie (+0,14 proc.). Z poziomem swego kwietniowego szczytu walczyła cena kontraktów na złoto.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers