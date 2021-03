Wiceprezes Google Dan Decasper nowym szefem warszawskiego centrum inżynieryjnego Google Cloud

Nowym szefem warszawskiego centrum inżynieryjnego Google Cloud został Dan Decasper, który objął również stanowisko wiceprezesa Google. Jednocześnie do zespołu zarządzającego pracą biura dołączyli Joanna Obstój, jako dyrektorka ds. inżynierii UI oraz Marcin Mierzejewski, jako dyrektor ds. inżynierii w dziale Cloud Networking.

Warszawskie biuro jest największym centrum rozwoju technologii chmurowych Google w Europie i odpowiada za rozwój narzędzi, z których korzystają globalni klienci usług Google Cloud (jak Spotify, Snapchat czy Twitter) oraz które umożliwiają działanie produktów własnych Google (w tym Wyszukiwarki, YouTube, poczty Gmail i Zdjęć Google).

W ramach trwających inwestycji Google w Polsce firma zapowiada dynamiczny wzrost zatrudnienia w centrum inżynierskim w Warszawie. W poniedziałek ogłosiła też utworzenie zespołu ds. wdrażania technologii w biurze we Wrocławiu. To część przygotowań firmy do otwarcia polskiego regionu Google Cloud, czyli lokalnej infrastruktury obliczeniowej – będzie to jedyna tego typu inwestycja, którą firma uruchomi w tym roku w Europie.

Dan Decasper ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze IT. Przez ostatnią dekadę był wiceprezesem amerykańskiej giełdowej spółki technologicznej Pure Storage, która opracowuje sprzęt i oprogramowanie do przechowywania danych all-flash. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za założenie i rozwój centrum R&D firmy w Pradze. Wcześniej Decasper był współzałożycielem Cirtas Systems – startupu będącego pionierem w dziedzinie cloud gateway, a także kierował zespołami inżynierskimi w Citrix Systems. Ukończył studia magisterskie i posiada tytuł doktora nauk informatycznych Swiss Federal Institute of Technology (ETH) w Zurychu. Jest właścicielem 18 patentów.

– Zdecydowałem się dołączyć do Google, bo jestem niezwykle podekscytowany możliwością pracy z tak świetnym zespołem w Warszawie, z którym wspólnie będziemy rozwijać największe centrum inżynierskie Google Cloud w Europie. Rozbudowa warszawskiego biura to dla nas priorytet, bo już teraz powstaje tu wiele z naszych najważniejszych produktów i technologii, z których korzystają najwięksi światowi klienci Google Cloud – powiedział wiceprezes Google Dan Decasper.

Do zespołu zarządzającego centrum technologii chmurowych Google w Warszawie dołącza także Joanna Obstój, która obejmie stanowisko dyrektorki ds. inżynierii. Będzie liderką działu tworzącego interfejs użytkownika (UI) wiodących produktów Google Cloud takich jak Google Kubernetes Engine i platforma Anthos. Ma wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym – przez ostatnie 14 lat pracowała w Goldman Sachs, gdzie kierowała zespołami Global Markets Engineering w Warszawie oraz była założycielką programu Warsaw Women’s Network. Ukończyła informatykę na Politechnice Śląskiej.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu inżynierskiego Google Cloud w Warszawie w momencie, w którym Polska coraz bardziej stawia na technologie chmurowe, a nadchodzące otwarcie nowego regionu Google Cloud zaoferuje polskim firmom szansę na przyspieszony rozwój ze wsparciem naszych najlepszych technologii i ekspertów – skomentowała Joanna Obstój. – Decydując się na dołączenie do Google ważne było dla mnie też, że zespół warszawskiego biura rozbudowuje się w oparciu o unikalne kompetencje, różnorodność i inkluzywność. To ogromna szansa dla inżynierów i inżynierek na pracę z najlepszymi, w najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmencie IT i jednocześnie tworzenie najlepszego zespołu ekspertów w tej dziedzinie w Europie – dodała Obstój.

Jednocześnie dyrektorem w warszawskim biurze inżynieryjnym Google został także Marcin Mierzejewski, odpowiedzialny za obszar Cloud Networking. Marcin Mierzejewski będzie zarządzał zespołem zajmującym się budową globalnych usług i technologii sieciowych Google Cloud Platform, skoncentrowanych na skalowaniu, bezpieczeństwie i kompleksowym monitorowaniu sieci. Poprzednio był dyrektorem oraz szefem krakowskiego biura inżynieryjnego amerykańskiej firmy OpenX. Doświadczenie zawodowe zdobywał też w Fujitsu i Motoroli. Jest absolwentem automatyki i robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Warszawskie centrum inżynieryjne rozwijające technologie Google Cloud to część flagowej inwestycji firmy w Polsce. Kilkusetosobowy zespół inżynierski w Warszawie pracuje nad usługami i produktami, z których korzystają nie tylko polscy partnerzy firmy, ale też globalni klienci usług chmurowych Google, tacy jak Spotify, Snapchat czy Twitter. Technologie te wspierają też działania własnych produktów Google (np. Wyszukiwarka, YouTube, Gmail, Zdjęcia Google itp.). Już dziś Warszawa jest największym centrum inżynieryjnym Google Cloud w Europie. To też jedno z najlepszych miejsc pracy dla inżynierów i inżynierek, którzy chcą pracować przy niezwykle dynamicznie rosnącym sektorze chmury obliczeniowej – według BCG rynek cloud computingu w Polsce będzie rósł aż o 15-20% rocznie, a do dalszego wzrostu z pewnością przyczyni się także otwarcie regionu Google Cloud, który firma zapowiedziała na kwiecień.