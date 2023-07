Wpływ AI na media. Naukowcy Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczynają współpracę i badania rynku audio z Voice House

Czy słuchacze zaakceptują produkcje podcastów wygenerowanych za pomocą sztucznej inteligencji? Jak wpłynie to na wiarygodność mediów? Jak narzędzia sztucznej inteligencji mogą wspierać nowe formaty audio? Akademia Leona Koźmińskiego i sieć podcastów premium Voice House zbadają potencjał wykorzystania AI w formatach audio oraz reakcje słuchaczy. Chcą także włączyć nowy typ mediów w plan nauczania.

Natural Language Processing bardzo szybko dotarł do podcastowego świata. Napędza to produkcję nowych audycji, wpływa na ich jakość, zmianę pracy zespołów redakcyjnych i sam styl konsumpcji mediów. Studenci uczący się sprawnego poruszania w cyfrowej gospodarce i sztucznej inteligencji, będą mieli okazję pracować z nowoczesną technologią generowania ludzkiego głosu i analityką słuchalności. Wspólne przedsięwzięcie Koźmińskiego i Voice House umożliwi rozwój nowych narzędzi i metodologii w dziedzinie wirtualnych mediów, mając focus na rynek podcastów.

– Od lat przyświeca nam nowoczesna wizja podejścia do mediów. Zgłębiamy kolejne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji, teraz przy produkcji treści audio. Przyszli medioznawcy, dziennikarze, producenci, jak i marketerzy czy przedsiębiorcy będą musieli poruszać się w środowisku AI. Dlatego widzimy w tej współpracy perspektywę zarówno z punktu widzenia edukacji, jak i badań naukowych – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Większy popyt na podcasty

Konsumpcja podcastów na świecie potroiła się od 2013 roku. Według szacunków, tego typu treści słucha już obecnie 465 milionów osób, a w 2024 r. liczba ta wzrośnie jeszcze o dalsze 8%, do ponad 502 milionów – wynika z analiz Statista. Polacy również chętnie słuchają podcastów. Jak wskazuje raport Digital 2023, poświęcamy im średnio 44 minuty dziennie. To dużo uwagi.

Sztuczna inteligencja nie odstraszyła słuchaczy

Sieć podcastów premium Voice House jako pierwsza w Polsce zaczęła przygotowywać krótkie serie serwisów audio z wykorzystaniem głosu Jarosława Kuźniara generowanego przez sztuczną inteligencję. Pionierowy odcinek podcastu “Ukraine in brief” powstał w styczniu 2023 roku dzięki współpracy Voce House z Eleven Labs. Mimo zastąpienia dziennikarza maszyną, liczba słuchaczy codziennego podcastu o wojnie nie zmalała. Nie widać żadnych tąpnięć. Przeciwnie, słuchacze zapytani o takie narzędzie i uprzedzeni o jego wykorzystaniu, odpowiedzieli “chcemy więcej”. Seria kontynuowana jest do dziś, a do ramówki wydawcy doszły również podobnie produkowane tytuły „Ekonomicznie in brief” z podsumowaniem gospodarczym oraz „AI in brief” z newsami o sztucznej inteligencji.

– Chcemy połączyć naszą wieloletnią wiedzę dziennikarską oraz podcastową i zderzyć to ze światem nauki. Taka synergia pozwala szybciej rozwinąć wysoki standard produkcji treści audio wspieranych AI. Widzimy nowe możliwości, ale i mnóstwo ryzyka. Pole do tworzenia deep fake’ów i podcastów słabej jakości jest coraz szersze. Wierzę, że będziemy wytyczać profesjonalną drogę – mówi Jarosław Kuźniar, redaktor naczelny Voice House.

Partnerstwo merytoryczne zakłada pracę badawczą w zakresie podcastów AI, wykłady i debaty eksperckie, jak również włączenie w program studiów zagadnienia zastosowania sztucznej inteligencji, public speaking i podcastingu w kanałach cyfrowej komunikacji. Akademia Leona Koźmińskiego jest odpowiedzialna za przygotowanie młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania w coraz bardziej cyfrowym świecie, a zespół Voice House będzie wspierać studentów i wykładowców branżowym doświadczeniem.

Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią biznesową, akredytowaną przez AACSB, EQUIS, AMBA, oraz instytucją naukowo-badawczą prowadzącą własną szkołę doktorską. Według rankingów krajowych „Perspektyw” i międzynarodowych „Financial Times” jest najlepszą uczelnią biznesową i liderem kształcenia menedżerskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych kształci ponad 10 tysięcy osób, z czego półtora tysiąca stanowią cudzoziemcy z 80 krajów.

Voice House to niezależna sieć podcastów premium. Należy do Kuźniar Media Group. Odpowiada za treści audio, video i live dla marek i twórców – od koncepcji audycji, przez produkcję, postprodukcję, warstwę graficzną, muzyczną aż po finał, czyli dystrybucję. Voice House jest też wydawcą własnych podcastów i videocastów premium, w których stawia na merytoryczne treści i udostępnia przestrzeń do działania autorytetom w swoich dziedzinach. Oryginalne serie „Technologicznie” i „Ekonomicznie” zdobywają wysokie miejsca w rankingach popularności, „Nie taka sztuczna inteligencja” już w 2020 r. zwróciła oczy na AI w podcastingu, a nowatorskie audycje „AI in brief” i „Ukraine in brief”, jako pierwsze w Polsce powstają przy wsparciu sztucznej inteligencji z wygenerowanym cyfrowo głosem Jarosława Kuźniara.