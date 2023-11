Wrocławski rynek biurowy: najwyższa kwartalna podaż i największa liczba inwestycji w budowie

W trzecim kwartale 2023 roku deweloperzy na rynku biurowym we Wrocławiu zrealizowali projekty o powierzchni 43 100 m kw., co było największym kwartalnym wynikiem na rynkach regionalnych. Realizowane obecnie we Wrocławiu inwestycje biurowe również są najwyższym wynikiem spośród miast regionalnych.

We Wrocławiu, który jest drugim pod względem wielkości zasobów biurowych rynkiem regionalnym w Polsce, od stycznia do września 2023 roku oddano do użytku 75 700 m kw. Nowa podaż stanowiła 32% całkowitego wolumenu powierzchni zrealizowanej w miastach regionalnych. W III kwartale roku ukończono dwa projekty biurowe: Infinity (Avestus) oraz modernizacja budynku Renoma (Globalworth), w których łącznie blisko 43 100 m kw. jest przeznaczone na wynajem. Był to najwyższy kwartalny wynik nowej podaży biurowej na rynkach regionalnych. Wolumen zasobów biurowych we Wrocławiu na koniec września wyniósł 1,35 mln m kw.

Na koniec września we Wrocławiu w budowie znajdowało się blisko 66 900 m kw. powierzchni biurowej, co również było najwyższym wynikiem spośród głównych miast regionalnych. Zgodnie z deklaracjami deweloperów większość realizowanej powierzchni zasili wrocławski rynek biurowy w 2024 roku, a w ostatnim kwartale bieżącego roku możemy spodziewać się niecałych 15 000 m kw. Kluczowymi inwestycjami pozostającymi w budowie są m.in. Quorum Office Park A (ponad 18 000 m kw., Cavatina Holding) oraz B10 (13 600 m kw., Vastint Poland).

„Podsumowując wyniki popytu po pierwszych trzech kwartałach 2023 roku, również najemcy wykazali się stosunkowo wysoką aktywnością. W tym okresie podpisano umowy najmu na blisko 123 100 m kw. powierzchni, co było drugim najwyższym wynikiem na rynkach regionalnych i stanowiło 23% całkowitego wolumenu transakcji,” – komentuje Maciej Moralewicz, dyrektor regionalny w Knight Frank.

W strukturze transakcji dominowały nowe umowy, których udział stanowił 60%. Renegocjacje i ekspansje zostały daleko w tyle z udziałami w wolumenie transakcji na poziomie odpowiednio 33% i 7%.

„Relatywnie wysoka nowa podaż nie została zrekompensowana przez aktywność najemców, co w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu współczynnika pustostanów w odniesieniu kwartał do kwartału o 1,1 pp. Na koniec września 2023 roku wyniósł on 17,2%. Współczynnik pustostanów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim wzrósł o 1,6 pp.,” – dodaje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze we Wrocławiu na koniec września 2023 roku pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału i wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest wzrost stawek czynszów. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 16,00 do 31,00 PLN/m kw./miesięcznie.