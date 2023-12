Wskaźnik PMI dla Polski rośnie

Mocny wzrost wskaźnika PMI. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 48,7 pkt. wobec 44,5 pkt. w październiku. Konsensus rynkowy wynosił 45,3 pkt, co oznacza, że odczyt jest dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Wskaźnik utrzymuje się jednak nadal poniżej 50 pkt, co sygnalizuje spadek aktywności ekonomicznej, jednak tempo jej spadku zdecydowanie spowolniło. Przemysł pozostawał w kryzysie od kilkunastu miesięcy. Jeżeli pozytywny trend się utrzyma, może to wskazywać na bliski koniec recesji w polskim przemyśle, a to dobry prognostyk w perspektywie kolejnego roku.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski