Wskaźniki wyprzedzające z niemieckiej gospodarki pogorszyły się

W tym tygodniu zostały opublikowane wskaźniki wyprzedzające z gospodarki niemieckiej. Ich wyniki są ostrzeżeniem dla tamtejszej gospodarki, ponieważ wskazują, że ożywienie gospodarcze prawdopodobnie nie będzie przebiegać tak płynnie, jak początkowo zakładano. Np. indeks ZEW spadł z 79,8 do 63,3 pkt., co pokazuje, że prognozy analityków i inwestorów instytucjonalnych pogorszyły się na kolejne 6 miesięcy. Ryzyko wzrasta zarówno w sektorze usług, jak i w sektorze przemysłowym. Sektor usług jest przede wszystkim zaniepokojony powolnym tempem szczepień oraz nowymi mutacjami koronawirusa, co w przyszłości może prowadzić do kolejnych ograniczeń i obostrzeń. W przemyśle coraz bardziej niepokojący staje się spadek zamówień przemysłowych, które biorąc pod uwagę korektę sezonową, w maju spadły o 0,3% w porównaniu miesięcznym. W Niemczech produkcja przemysłowa wykazała wzrost średnio o 17,3% r/r ze względu na efekt niskiej bazy porównawczej, ale miesiąc do miesiąca spadek wyniósł 0,3%. W sektorze produkcyjnym w całej UE pojawia się problem z brakiem części i materiałów do produkcji, np. w Republice Czeskiej produkcja przemysłowa w maju wykazała miesięczny spadek o 3,6%.

W tym tygodniu złoty się osłabił i w piątek rano jego kurs wynosił 4,54 PLN/EUR. NBP powstrzymuje przed wyraźnym umocnieniem złotego, gdyż na posiedzeniu w tym tygodniu nie zmienił polityki monetarnej. NBP nadal utrzymuje referencyjną stopę procentową na poziomie 0,1%, kupuje obligacje rządowe i wciąż dopuszcza możliwość interwencji dewizowych. To wszystko w okresie, w którym inflacja znacznie przewyższa cel inflacyjny, a wzrost PKB prognozowany jest na ponad 4%. Dolar w stosunku do euro lekko się umocnił i jego kurs wyniósł 1,183 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA