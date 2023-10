Wybory w Polsce i konflikt w Izraelu wstrząsną rynkami

Weekendowe wybory parlamentarne, czyli najprawdopodobniej najważniejsze z wyborów w Polsce, na pewno nie pozostaną bez wpływu na złotego. Na rynkach światowych na pewno uważnie będą też się przyglądać sytuacji w Izraelu.

Inflacja za oceanem nie spadła

Wczoraj pomimo oczekiwanego spadku do 3,6% roczny wskaźnik wzrostu cen wyniósł 3,7%. W rezultacie USA, które jeszcze w czerwcu pokazywało wynik 3% i wydawało się, że wraca szybko do celu, obecnie po kwartale jest na istotnie wyższym poziomie. To właśnie dlatego inwestorzy wierzą w dłuższe utrzymywanie się stóp procentowych na podniesionych poziomach. To przekonanie z kolei odpowiada za wczorajsze umocnienie się kursu dolara amerykańskiego względem głównych walut. W tym samym czasie pokazano również lepsze dane z rynku pracy. W przypadku danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych różnica jednego tysiąca wniosków w USA to nie jest coś, co ma większy wpływ na rynki walutowe, stąd analitycy wskazują inflację jako głównego winowajcę.

Korekta przedwyborcza

Inwestorzy, którzy kupowali złotego w ostatnim silnym trendzie powoli zaczęli realizować zyski. Jak już tu kilkakrotnie wspominaliśmy umocnienie polskiego złotego sprzed kilku dni najczęściej było połączone właśnie z wyborami w Polsce. Ruch ten jednak był na tyle silny, że część inwestorów nie czeka już na wynik wyborów, tylko realizuje zyski już teraz. Kurs euro w okolicach 4,55 to z perspektywy np. poziomów, jakie oglądaliśmy w wakacje, żadna atrakcja. Z drugiej strony od decyzji RPP podnoszącej stopy procentowe we wrześniu kurs euro oscylował pomiędzy 4,52 zł a niemal 4,70 zł. W rezultacie nie można się dziwić, że ktoś uważa obecne poziomy za potencjalnie atrakcyjne do kupna. Czeka nas ciekawe zamknięcie dnia dzisiaj i jeszcze ciekawszy poniedziałkowy poranek.

Karuzela cen ropy

Na rynku ropy naftowej jest ostatnio bardzo dużo silnych bodźców. Z jednej strony mamy walki w Izraelu. Z drugiej strony umocnienie dolara amerykańskiego zwyczajowo powoduje spadki na ropie. Do tego warto dodać wczorajszy gigantyczny wzrost zapasów surowca w USA. Wczorajsze dane pokazały ponad 10 milionów baryłek nadwyżki w ciągu tygodnia. To około 1,5% światowej produkcji nadwyżki w samym USA. Głównie z tego powodu wczoraj wieczorem cena ropy spadała. Dzisiaj z kolei rośnie. Musimy też pamiętać, że część inwestorów boi się tego, co w weekend wydarzy się w Izraelu, kiedy rynki będą zamknięte i nie będzie można reagować.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

16:00 – USA – Raport Uniwersytetu Michigan.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat