Zacieśnianie polityki monetarnej w USA nabiera tempa

Zgodnie z oczekiwaniami amerykański Fed podniósł zakres podstawowej stopy procentowej o 75 punktów bazowych, do 1,50-1,75%. To przede wszystkim reakcja na ubiegłotygodniowe dane o wyższej inflacji. Prognozy dotyczące stóp procentowych sugerują podwyżkę stóp do 3,4% w tym roku. Można spodziewać się, że w przyszłym roku podstawowa stopa procentowa wyniesie nawet 3,8%. Jest to wprawdzie wolniejsza podwyżka w porównaniu z bankami centralnymi takimi jak NBP, jednak dolar, jako waluta bezpieczna, potrzebuje podniesienia stóp, aby się umocnić. Co więcej, inflacja w USA jest niższa niż w Polsce. Oprócz oczekiwania wyższej inflacji, nowa prognoza Fed przewiduje także niższy wzrost PKB i wyższe bezrobocie w latach 2022-2024. Chociaż Fed jest ostrożniejszy niż NBP, to w porównaniu z EBC jego zachowanie jest bardzo jastrzębie. W istocie EBC jest postrzegany jako instytucja, która oprócz stabilności cen musi zająć się problemami gospodarczymi i zadłużeniem krajów, takich jak Włochy. W rzeczywistości EBC nie wprowadził żadnych zmian na nadzwyczajnym posiedzeniu i można się spodziewać, że podczas gdy do końca roku stopy procentowe wyniosą ok. 7% w Polsce i 3,4% w USA, to w strefie euro będą oscylować wokół 1%. Oczywiście nie pomoże to zbytnio fundamentom euro. Istnieje zatem realna szansa, że w dłuższej perspektywie euro osłabi się w stosunku do dolara. W stosunku do złotego będzie to zależało od tego, czy sytuacja polityczna w Europie i Ukrainie będzie się zaostrzać. Jeśli tak się nie stanie, złoty skorzysta na wyższych stopach i umocni się.

