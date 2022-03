Zatrudnienie programisty staje się coraz większym wyzwaniem

Zawód programisty jest dzisiaj jednym z najlepiej opłacanych, ale i wymagających. Specjaliści od kodu cenią swoje umiejętności i doświadczenie, a jeżeli zmieniają pracę, to na tę z wyższym wynagrodzeniem i możliwościami szybszego rozwoju. Profesję łatwo znaleźć na listach zawodów deficytowych, co nie ułatwia zrekrutowania programisty do pracy. Gdzie szukać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników?

Sytuacja programistów na polskim rynku pracy

Jak wskazuje badanie Barometr zawodów, które jest ogólnopolską prognozą zapotrzebowania na pracowników, opracowywaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w 2022 roku programiści niezmiennie od lat widnieją na liście najczęściej poszukiwanych specjalistów. W pierwszym kwartale 2022 roku najtrudniej było znaleźć programistę we Wrocławiu i powiecie wrocławskim. Deficyt specjalistów od kodu nie powinien dziwić, skoro coraz więcej aspektów codziennego życia ze świata rzeczywistego przenosi się do wirtualnego.

Jeżeli poszukujesz programistów, którzy doskonale orientują się w najnowszych technologiach i nieustannie poszerzają swoją wiedzę w trakcie szkoleń i konferencji, na pewno doskonale wiesz, jak trudno jest znaleźć pracownika o odpowiednich kompetencjach, zaoferować mu interesującą ofertę zatrudnienia i zatrzymać w Twojej firmie na dłużej. Szczególnie duży problem widać w miastach wojewódzkich, w których wprawdzie liczba pracowników IT jest największa, ale i nie brakuje miejsc, w których mogą oni znaleźć zatrudnienie.

Czym zachęcić programistę do pracy w Twojej firmie?

Rekrutacja pracowników IT jest czasochłonna i kosztowna. Specjalistów, którzy wykonują ten deficytowy zawód, do zmiany miejsca zatrudnienia może przekonać kilka kwestii, które coraz częściej pojawiają się w ofertach pracy. Bez wątpienia należy do nich możliwość pracy zdalnej.

Znajomość języka angielskiego pozwala specjaliście na pracę dla firmy z dowolnego miejsca na świecie. Programistów brakuje bowiem nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej. W naszym kraju coraz więcej jest utalentowanych programistów np. zza wschodniej granicy, dla których kluczowe jest porozumiewanie się po angielsku, a nie po polsku. O ile mają odpowiednie umiejętności techniczne i znają mowę Brytyjczyków, o tyle mogą szukać pracy w korporacjach albo międzynarodowych software house’ach.

Wykonywanie zawodu programisty wymaga podążania za nowinkami w świecie technologii i nieustannego dokształcania się, dlatego poszukujący nowej pracy często zwracają uwagę na budżet edukacyjny i szkoleniowy, możliwość udziału w konferencjach branżowych czy firmową biblioteczkę.

Dla przyszłych pracowników znaczenie ma także liczba dni wolnych od pracy, a warto zaznaczyć, że w branży IT widać coraz większą tendencję do proponowania kandydatom nielimitowanego urlopu. Istotna jest jeszcze, co oczywiste, lista technologii, z którymi przyszły pracownik będzie miał styczność na co dzień, a także wielkość i struktura zespołu. Programiści, jako osoby wykonujące zawód deficytowy, mogą też liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, które może być kartą przetargową przyszłego pracodawcy. Wiele ciekawych ofert znajdziesz, klikając link https://teamquest.pl/praca-w-it. Warto sprawdzić, co oferują pracodawcy.

Jak widzisz znalezienie programisty to nie tak łatwa sprawa, jak mogłoby się wydawać. Rekrutację programistów najlepiej oddać w ręce specjalistów, których znajdziesz w teamquest.pl.

TeamQuest – zaufaj specjalistom od rekrutacji programistów

Branża IT uznawana jest za mało przyjazną juniorom i za otwartą dla osób z minimum 2-letnim doświadczeniem. Programiści mid (tzw. midzi), którzy pracują nad kodem od 2 do 4 lat, są najbardziej rozchwytywani. Nie brakuje też ofert dla seniorów i ekspertów, czyli osób z odpowiednio minimum 5- i 10-letnim doświadczeniem w branży. Zajrzyj na stronę https://teamquest.pl/dla-pracodawcow i przekonaj się, że TeamQuest prowadził rekrutacje programistów z różnym doświadczeniem i wyspecjalizowanych w wielu technologiach.

Do najważniejszych zalet skorzystania z usług TeamQuest należą jakość pracy i bogata baza kandydatów. Możemy już chwilę po zleceniu rekrutacji skontaktować się z najbardziej odpowiednimi osobami spośród ponad 58 tysięcy specjalistów z różnych obszarów IT, zdecydowanych na zmianę pracy. Zdarza się, że niektóre rekrutacje zamykamy nawet w ciągu kilku dni.

Profil każdego kandydata oceniają profesjonalni rekruterzy i specjaliści z branży IT. Dzięki temu masz pewność, że każdy kandydat, bez względu na decyzję o zatrudnieniu lub nie, będzie zadowolony z poziomu przeprowadzonych rozmów i feedbacku. Ty, jako pracodawca, poczujesz satysfakcję z zatrudnienia pracownika, który okaże się odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu i szybko stanie się ważnym członkiem Twojego zespołu.

Od wielu lat prowadzimy rekrutacje w IT, dlatego znamy tę branżę jak mało kto. Wiemy, że w IT od wielu lat panuje rynek pracownika i że programista 10K czy 15K to nie mrzonka ani hasło z internetowych memów, ale realia wymogów finansowych kandydatów. Doradzamy, jak przygotować ofertę pracy, aby przyciągnęła uwagę odpowiednich kandydatów. Pracujemy w oparciu o model Success Fee, co znaczy, że nie pobieramy zaliczek, a klienci płacą tylko za zrealizowaną rekrutację.