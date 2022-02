Zbigniew Jagiełło dołącza do MCI Capital

Nowym szefem rady nadzorczej MCI Capital zostanie Zbigniew Jagiełło. Były prezes PKO Banku Polskiego obejmie w funduszu także funkcję senior advisor.

– Dołączenie Zbigniewa Jagiełły do Grupy MCI Capital to dla nas wielkie wsparcie. Należy on do najbardziej rozpoznawalnych postaci świata finansów w Polsce i naszej części Europy oraz ma ogromne doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej. Pod jego kierownictwem PKO Bank Polski przekształcił się tak naprawdę w nowoczesny fintech z licencją bankową. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej nominacji MCI Capital umocni swoją pozycję jako czołowy fundusz w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś plany ekspansji w obszarze digital privateequity zyskają nową dynamikę – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Capital ASI SA i dominujący akcjonariusz spółki.

– Objęcie nowych funkcji w MCI Capital to dla mnie prawdziwa przyjemność. Od wielu lat z podziwem obserwuję rozwój funduszu i prowadzone przez tę firmę inwestycje w cyfrową gospodarkę. Wierzę, że moje doświadczenia w bankowości oraz z rynków kapitałowych pomogą w dalszym rozwoju MCI jako lidera private equity w regionie – mówi Zbigniew Jagiełło.

Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Banku Polskiego w latach 2009 – 2021. Za jego kadencji PKO stał się liderem polskiej bankowości oraz awansował na pierwsze miejsce na liście najwyżej wycenianych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jagiełło był także inicjatorem powstania Polskiego Standardu Płatności BLIK opartego na aplikacji mobilnej IKO, która dwukrotnie, w 2018 i 2019 roku, zwyciężyła w rankingu Retail Banker International obejmującym aplikacje mobilne banków z całego świata. Był także twórcą transformacji technologicznej PKO Banku Polskiego, która pozwoliła zarządzanej przez niego spółce osiągnąć pozycję lidera bankowości mobilnej w kraju z 25 proc. udziałem w rynku. Pomysłodawca powołania Operatora Chmury Krajowej.

Od 1995 roku jest pracownikiem instytucji rynku kapitałowego. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., od 1998 roku jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W 2000 roku objął funkcję prezesa Pekao/Alliance TFI S.A. W 2001 roku, po połączeniu Pekao/Alliance TFI S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołany na prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Rotterdam School of Management Erasmus University.

Nowy partner inwestycyjny w MCI Capital

Jednocześnie MCI Capital z przyjemnością informuje, że Greg Debicki dołączył jako partner inwestycyjny i szefem zespołu syndykacji transakcji.

W tej roli Grzegorz Debicki będzie odpowiedzialny za rozszerzanie obecności MCI Capital w Europie Zachodniej oraz budowanie portfela inwestycji średniej wielkości w regionie, skoncentrowanych przede wszystkim na biznesach w zakresie oprogramowania, marketplace, fintech i infrastruktury cyfrowej. Ponadto będzie odpowiedzialny za rozwój platformy syndykacyjnej, która pomoże w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego do realizacji dużych transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Bardzo się cieszę, że MCI Capital przyciąga międzynarodowe talenty. Nie mogę się doczekać, kiedy Greg wesprze naszą międzynarodową ekspansję i inwestycje oraz wniesie doświadczenie i relacje na globalnym rynku private equity. To pierwszy taki międzynarodowy transfer w naszej historii – mówi Tomasz Czechowicz.

– MCI Capital jest bardzo dobrze spozycjonowany, aby pomagać firmom technologicznym w całej Europie uwolnić ich potencjał wzrostu i osiągnąć skalę globalną. Cieszę się, że mogę dołączyć do Tomasza i zespołu MCI Capital w tym kluczowym momencie, aby rozbudować platformę i nadal generować wartość dla inwestorów – mówi Greg Debicki.

Przed podjęciem pracy w MCI Greg spędził prawie dziesięć lat, realizując wielomiliardowe programy inwestycyjne private equity w wielu kanadyjskich funduszach emerytalnych i bankach, w tym w Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), Ontario Pension Board (OPB) i Scotiabank. Posiada również bogate doświadczenie jako dyrektor w zarządach spółek prywatnych.

Greg ma tytuł International Bachelor of Business Administration (z wyróżnieniem) w Schulich School of Business na York University i ukończył program Chartered Financial Analyst (CFA).