Afera bankowa tym razem we Francji

Ostatnio banki coraz częściej w negatywnym świetle trafiają na główne strony serwisów informacyjnych. Warto pamiętać, że sam fakt postępowań nie przesądza winy. W spokojniejszym okresie pod kątem danych rynki poświęcą im więcej uwagi.

Dobre dane zza Oceanu

Wczoraj poznaliśmy pakiet danych z USA. Lepiej od oczekiwań wypadł indeks zaufania konsumentów – Conference Board. Jest to badanie ankietowe prowadzone wśród gospodarstw domowych. Pokazuje ono, że pomimo czarnych chmur zbierających się nad niektórymi sektorami gospodarki optymizm nie spada. Dlaczego to takie ważne? Gdy spada optymizm a konsumenci zmniejszają wydatki, szybko może to przełożyć się na realną gospodarkę. To właśnie dlatego wskaźniki takie wykorzystywane są do przewidywania przyszłych problemów. Dodatkową dobrą wiadomością jest utrzymywanie się wzrostu cen nieruchomości. Jest to o tyle istotne, że spadające ceny nieruchomości to zawsze ryzyko, że kredyty będą niewystarczająco zabezpieczone.

Węgrzy nie zmieniają stóp procentowych

Jeżeli czasami jest nam źle słuchając o sytuacji monetarnej zawsze możemy spojrzeć co dzieje się u Orbana. Inflacja 25,4% powoduje, że stopy procentowe wzrosły do 13%. Wspomniane 25,4% to spadek o zaledwie 0,3% od szczytów sprzed miesiąca. W rezultacie decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie powinna dziwić. To, co może z kolei zaskakiwać to umacnianie się węgierskiej waluty. Forint oczywiście wcześniej tracił na prorosyjskich sympatiach władz i bardzo dziwnych decyzjach gospodarczych, korekta nie powinna zatem dziwić. Z drugiej strony tamtejsze społeczeństwo gwałtownie ubożeje. Pensje rosną o 16,1% to już niemal 10% wolniej od inflacji.

Słaba passa banków

Branża bankowa otrzymała w tym roku bardzo dużo wizerunkowych ciosów. Dotychczas dotyczyły one jednak problemów z rentownością w wyniku m.in. strat na wieloletnich obligacjach. Wczoraj doszły oskarżenia o umożliwienie unikania płacenia podatku od dywidend. Nazwy banków oskarżonych to zdecydowane pierwsze strony gazet, są tam między innymi BNP, HSBC czy Societe Generale. Oczywiście sam fakt przeszukań w siedzibach nie potwierdza winy, a patrząc na niektóre komentarze, część osób zachowuje się jakby wyroki już padły. Giełdy na razie po pierwszym szoku odrabiają większość strat.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – Czechy – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl