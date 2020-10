All in! Games wydawcą Chernobylite na konsole

All in! Games S.A., wydawca głośnego tytułu Ghostrunner, dodaje do swojego portfolio kolejny tytuł z ogromnym potencjałem, podpisując porozumienie ze studiem The Farm 51 na wydanie Chernobylite.

Bardzo się cieszymy, że w tygodniu udanej premiery Ghostrunnera możemy ogłosić kolejną, bardzo ważną dla naszej firmy informację. Wierzymy, że gra Chernobylite będzie się cieszyć podobnym zainteresowaniem co cyberpunkowy tytuł i spełni oczekiwania graczy na całym świecie. Zwykle nie angażujemy się w projekty, których IP nie posiadamy, na takim poziomie jak w przypadku produkcji The Farm 51. Zdajemy sobie jednak sprawę z potencjału tej gry i w związku z tym postanowiliśmy zrobić wyjątek – mówi Piotr Żygadło, CEO notowanego na GPW wydawnictwa All in! Games.

Chernobylite jest planowany na 2021 rok, na konsole aktualnej i nowej generacji, a także PC. Dzięki współpracy z All in! Games gra otrzyma więcej kanałów dystrybucji oraz będzie zlokalizowana w większej liczbie języków.

Przypomnijmy, że wydany 27 października Ghostrunner (najgłośniejszy tytuł All in! Games) już pierwszego dnia zwrócił koszt produkcji i został bardzo dobrze odebrany przez graczy oraz media. Według portalu Metacritic średnia nota międzynarodowych recenzentów wyniosła 82/100, a na platformie Steam, gdzie gra awansowała na 1. miejsce rankingu Globalnych Bestsellerów, otrzymała od użytkowników 85% pozytywnych opinii (na ponad 3000).

Wczesny dostęp do Czarnobyla

Chernobylite to gra komputerowa z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Spisek, horror, przetrwanie, miłość i obsesja – to wszystko w formie nieliniowej, interaktywnej opowieści, igrającej z pojęciami prawdy i kłamstwa, rzeczywistości i fikcji, nauki i fantazji.

Tytuł jest już dostępny we Wczesnym Dostępie na Steam i Gog.com. Na tej pierwszej platformie został on oceniony przez blisko 2,5 tys. użytkowników, z czego ponad 70% recenzji jest pozytywnych. O wysokich notowaniach Chernobylite świadczy również fakt, że gra została wybrana największym hitem Pixel Heaven 2019, wygrywając najważniejszą kategorię, Big Fish Grand Prix. Otrzymała również tytuł The Best Polish Indie Game podczas targów Poznań Game Arena (PGA) 2019.

Za produkcję odpowiada The Farm 51, tworzący nie tylko gry, ale też nowoczesne aplikacje VR. Studio uczestniczy również w wielu innowacyjnych projektach edukacyjnych i komercyjnych, a w swojej pracy developerskiej wykorzystuje rozwiązania spod znaku fotogrametrii oraz skanowania 3D. Wśród najnowsze projektów The Farm 51 jest m.in. militarny shooter World War 3, wciągający Get Even czy Chernobyl VR Project.