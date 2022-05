Big Cheese Studio z 38 proc. wzrostem zysku netto rr po I kwartale 2022 r.

W I kwartale 2022 roku Big Cheese Studio – notowany na GPW producent i wydawca gier na PC i konsole – wypracował 4,6 mln zł zysku netto, co dało wzrost wyniku o ponad 38 proc. w porównaniu r/r. W raportowanym okresie spółka zanotowała blisko 4,7 mln zł zysku operacyjnego EBIT. Od stycznia do marca br. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5,6 mln zł, co daje wzrost o 40 proc. r/r. Wpływ na odnotowane wyniki niezmiennie miała sprzedaż bestsellerowej produkcji Studia – Cooking Simulator. Aktualnie spółka koncentruje swoje działania nad rozwojem projektu Cooking Simulator VR do wersji Meta Quest.

– W I kwartale tego roku pomimo braku nowych premier, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Od stycznia do marca 2022 zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, co dało wzrost wyniku o ponad 38 proc. r/r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 5,6 mln zł, w porównaniu do 4 mln zł z analogicznego okresu roku ubiegłego, co dało wzrost wyniku o 40 proc. rr. Tak dobre wyniki to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju naszego flagowego longsellera, jakim jest Cooking Simulator. – mówi Jakub Rafał, dyrektor finansowy w Big Cheese Studio.

Globalna premiera gry Cooking Simulator odbyła się w połowie 2019 roku. Od tego czasu produkt jest regularnie rozwijany poprzez udostępnianie płatnych i bezpłatnych dodatków oraz tzw. live ops, zwiększających widoczność w sklepie Steam. Do tej pory w ręce graczy trafiły następujące DLC: Oktoberfest, Halloween, Modern Kitchen, SUPERHOT, Cooking with Food Network, Cakes and Cookies, Pizza oraz Cooking Simulator Shelter. Podstawowa wersja gry trafiła już do ponad 860 000 użytkowników, a jej sprzedaż wraz z dodatkami przekroczyła 1,3 mln sztuk. Sama sprzedaż wersji Steam VR do końca marca jest bliska 100 000 graczy.

Projekt od 2020 r. dostępny jest w wersjach konsolowych – na Nintendo Switch i Xbox One, a od 2021 roku także w wersji na Play Station 4. Cooking Simulator doczekał się również wersji VR. Tytuł zadebiutował na platformie Steam VR w lipcu 2021 roku. To obecnie najlepszy debiut oraz najlepiej sprzedająca się gra VR z grupy PlayWay. Tytuł otrzymał również nagrodę Steam za grę VR roku 2021.

Big Cheese Studio doceniając potencjał rynku Virtual Reality nie poprzestaje na wspomnianej platformie Steam VR. Z uwagi na to planuje dalszą dywersyfikację kanałów dystrybucji o wersję PlayStation VR oraz Meta Quest 2. – Technologie wirtualnej rzeczywistości zyskują na znaczeniu. Szacuje się, że popyt na gogle VR w ciągu kilku najbliższych lat może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie, a obecnie najlepszym tego rodzaju sprzętem jest Meta Quest 2. Wiążemy, więc spore nadzieje względem premiery w sklepie Meta Store. Wierzymy że już niebawem ogłosimy dokładną datę debiutu tego projektu – mówi Łukasz Dębski, prezes Big Cheese Studio.

Spółka swoje działania równolegle koncentruje nad nowym projektem Pizza Empire oraz sequelem do podstawowej wersji Cooking Simulatora (projekt docelowo trafi na PC i konsole). Środki na produkcję obu projektów pochodzą z bieżącej działalności spółki oraz z ubiegłorocznej oferty publicznej, w ramach której spółka pozyskała 4,7 mln zł.

Big Cheese Studio to firma, która aktywnie prowadzi politykę dywidendową. Dlatego w kwietniu br. zarząd Big Cheese Studio podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących wypłaty akcjonariuszom 8 mln zł dywidendy z zysku netto za rok 2021. To 64% zysku netto, który wyniósł w ubiegłym roku 12,4 mln zł. Dywidenda na jedną akcję liczyć ma 1,94 zł, co daje stopę dywidendy na poziomie ponad 4,9%. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Big Cheese Studio. Warto zwrócić uwagę że spółka wypłaci dywidendę po raz trzeci z rzędu.