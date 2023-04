Bioceltix SA pozyska docelowo ponad 20 mln zł z emisji akcji

Bioceltix, wrocławska spółka biotechnologiczna o profilu weterynaryjnym notowana na GPW, wyemitowała 400 tys. nowych akcji, a kolejne 150 tys. wyemituje dla jednego ze swoich największych akcjonariuszy. W ten sposób spółka pozyska ponad 20 mln zł na dalszy rozwój swoich trzech flagowych produktów leczniczych dla psów i koni.

– Popyt na akcje był bardzo duży, znacznie przekraczający wartość emisji. Bardzo nas to cieszy, gdyż jednoznacznie pokazuje, że inwestorzy nie tylko dostrzegają potencjał drzemiący w Bioceltix, ale także doceniają naszą dotychczasową pracę i podzielają przyjętą przez nas wizję rozwoju. Jesteśmy też zadowoleni z ceny emisyjnej na poziomie 37 zł. Przy emisjach nowych akcji Inwestorzy zawsze oczekują jakiegoś dyskonta, a w naszym przypadku było ono niewielkie względem ówczesnej ceny rynkowej – mówi dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix.

W listopadzie 2022 r. spółka wyemitowała akcje o wartości 4,5 mln zł. Właśnie zamknięta emisja akcji, która przyniosła Bioceltix niemalże 15 mln zł, w połączeniu z powiązaną z nią dodatkową emisją akcji o wartości ponad 5,5 mln zł, która ma zostać skierowana do akcjonariusza spółki – Kvarko Group ASI, ma być ostatnią na pokrycie kosztów badawczo-rozwojowych.

– Bieżąca emisja w połączeniu z planowaną emisją do Kvarko Group ASI oraz dwoma innymi źródłami finansowania, czyli dotacjami i ewentualnym partneringiem, powinna pozwolić nam na złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu dla wszystkich trzech produktów leczniczych, które rozwijamy. Jestem dość optymistycznie nastawiony do takiego scenariusza. Nasze projekty dobrze pasują do finansowania dotacyjnego, jestem też dobrej myśli odnośnie do potencjalnych partnerów biznesowych. Najważniejsza konferencja branżowa w Europie, z której dopiero co wróciłem, została zdominowana przez bieżące trendy społeczne oraz osteoartrozę i atopowe zapalenie skóry u psów. Jestem więc pewien, że zainteresowanie biotechnologią w weterynarii będzie tylko rosło – podsumowuje Paweł Wielgus.

Bioceltix równolegle rozwija trzy flagowe produkty lecznicze – na zmiany zwyrodnieniowe stawów i atopowe zapalenie skóry (AZS) u psów oraz jeden przeznaczony dla koni cierpiących na zapalenie stawów. W tym roku spółka planuje zakończyć badania kliniczne na osteoartrozę oraz pilotaż kliniczny na AZS u psów, a także rozpocząć badania kliniczne dla produktu atopowego i końskiego. W strategii na bieżący rok spółka komunikuje również plany pozyskania dwóch dotacji w obszarze atopowym – na sfinansowanie badań klinicznych oraz na dalszy rozwój produktu bezkomórkowego opartego na sekretomie, który w obecnym procesie technologicznym jest odpadem, a również ma bardzo interesujący potencjał terapeutyczny.