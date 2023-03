Bioceltix SA ustalił cenę emisyjną na 37 zł. Chce pozyskać około 20 mln zł

Bioceltix, wrocławska spółka biotechnologiczna o profilu weterynaryjnym notowana na GPW, ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty na 37 zł za sztukę. W ten sposób chce pozyskać około 20 mln zł, przeznaczy je na dalszy rozwój 3 kluczowych projektów.

21 marca 2023 r. Dom Maklerski Navigator S.A. zakończył przyspieszoną budowę księgi popytu („ABB”) na 550 tys. akcji spółki, w tym 400 tys. nowo emitowanych akcji serii K oraz 150 tys. akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza Spółki – Kvarko Group ASI sp. z o.o. Po rozważeniu wyników ABB ustalono cenę emisyjną na 37 zł.

-Cieszy nas, że oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. To oznacza, że inwestorzy dostrzegają potencjał drzemiący w naszej spółce i w tym co robimy, doceniają naszą dotychczasową pracę i uzyskiwane wyniki oraz akceptują wizję rozwoju i sposób jej realizacji, które prezentujemy jako zarząd. Wszystkie nasze projekty sprawnie przesuwają się do przodu na ścieżce rozwoju. Widzimy, że inwestorzy podchodzą do Bioceltix z większym optymizmem niż w przeszłości, gdy jedynie opowiadaliśmy o planach wdrożenia naszych leków – podkreśla Łukasz Bzdzion, prezes i założyciel Bioceltix.

– Oferta kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz profesjonalnych inwestorów indywidualnych. Na obecnym etapie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Deklarowany popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji, i to pomimo tego, że mówiliśmy o największej emisji w historii spółki, a w tym samym czasie zawirowania w światowym systemie bankowym spędzały wielu inwestorom sen z powiek. Efekt jest taki, że planujemy pozyskać około 20 mln zł, które przeznaczymy na dalszy rozwój naszych trzech kluczowych projektów – dodał dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu spółki.