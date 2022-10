Bloober Team: The Medium trafia do usługi PlayStation Plus

The Medium, horror psychologiczny stworzony przez polskie studio Bloober Team, od 18 października dostępna będzie w ramach abonamentu PlayStation Plus.

PlayStation Plus to płatna usługa, w ramach której użytkownicy konsoli otrzymują, zależnie od poziomu subskrypcji, między innymi możliwość grania online, streamowania gier, ekskluzywne zniżki, czy dostęp do biblioteki ponad 400 tytułów. Wcześniej, od momentu premiery 28 stycznia 2021, do lutego 2022 roku, gra była częścią zawartości usługi Game Pass.

W The Medium wcielamy się w medium, Mariannę, mającą moc przemieszczania się między światem żywych i umarłych, która próbuje odkryć tajemnicę śmierci dziecka sprzed lat. Tytuł szybko zdobył uznanie graczy i krytyków, z miejsca stając się jednym z najważniejszych reprezentantów w swoim gatunku. Na Gamescom 2020, największych w Europie targach gier, “The Medium” otrzymał nominację do najlepszej przygodowej gry akcji oraz najlepszej gry indie. Tytuł doceniono również na naszym rodzimym rynku. Podczas tegorocznej gali Digital Dragons, gra nominowana została w czterech kategoriach i zgarnęła trzy statuetki – za najlepszy polski design, najlepszy polski oryginalny soundtrack oraz dla najlepszej gry 2021 roku.

The Medium staje się rozpoznawalną marką, o czym świadczy niedawne nawiązanie współpracy z Platige Image, w ramach której powstanie serial na podstawie gry. Platige Image jest polskim liderem produkcji i postprodukcji specjalizującym się w grafice komputerowej oraz animacji 3D. Ostatnie miesiące pokazują, że czas dla produkcji opartych o gry jest niezwykle pomyślny. Warto wspomnieć chociażby o bardzo dobrze przyjętych Cyberpunk: Edgerunners, przy premierze którego znacząco wzrosła sprzedaż gry CD Projekt RED, czy o Arcane, stworzonego na podstawie League of Legends, który otrzymał nagrodę Emmy. O to, by najnowsza produkcja również odniosła sukces świadczyć ma zaangażowanie profesjonalistów takich jak Platige i Tomasz Bagiński, który obok Piotra Babieno, będzie odpowiadać za nadzór kreatywny w produkcji.