Brak większej reakcji polskiego rynku na dzisiejsze dane makroekonomiczne

Polski rynek finansowy nie reagował dziś rano jakoś przesadnie na informację o dynamice CPI w naszym kraju w sierpniu br. (6-ty spadek z rzędu do 10,1 proc. z 10,8 proc. w lipcu br. i oczekiwaniach na poziomie 10 proc.) i ostateczne dane na temat PKB w II kw. br. (-0,6 proc r/r po rewizji danych za I kw. z 0 proc. r/r do -0,3 proc. r/r i oczekiwaniach na poziomie -0,5 proc.). Kurs złotego był stabilny (EUR/PLN +0,01 proc., USD PLN +0,35 proc. ok. godz. 10:40). Rentowność 10-letnicj obligacji polskiego rządu wróciła powyżej poziomu 5,6 proc. (5,624 proc.).

Na GPW WIG-20 spadał o 0,1 proc. (ok. godz. 10:40). Kurs akcji PZU ustanowił dziś swój historyczny rekord. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Grupa Ambra i AB, zaś najniżej od ponad roku były notowania Bowimu.

Po wczorajszym drugim z rzędu wzroście głównych indeksów w USA (S&P 500 +0,38 proc., DJIA +0,11 proc., Nasdaq 100 +0,56 proc.), dziś na giełdach Azji i Oceanii przeważały spadki, ale Nikkei 225 zyskał 0,88 proc. Ponownie zwracała uwagę słabość Shanghai B-Share Index, który stracił 4,9 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od ponad 2 lat.

Na giełdach europejskich główne indeksy próbowały rosnąc drugi dzień z rzędu (DAX +0,65 proc., CAC 40 +0,19 proc.).

Rentowność 10-letnicj obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, która 1,5 tygodnia temu osiągnęła swój najwyższy poziom od 2007 roku, dziś rano utrzymywał się w okolicach swoich 3 tygodniowych minimów (4,107 proc.).

Kurs EUR/USD korygował dziś rano zwyżkę z poprzednich 3 dni (-0,36 proc. ok. godz. 10:25) i wrócił poniżej poziomu 1,09 USD. Kurs USD/JPY, który był we wtorek najwyżej od listopada ub.r. dziś rano spadał o 0,22 proc. ok. godz. 10:30.

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara bo silnym wtorkowym wzroście i jego środowej korekcie był dziś ok. godz. 10:30 stabilny (-0,11 proc.).

Rosnące od tygodnia ceny kontraktów na ropę naftową próbowały w czwartek rano kontynuować zwyżkę i pokonać maksima środowej sesji (WTI +0,31 proc., Brent +0,21 proc. ok. godz. 10:20). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie utrzymywała się w pobliżu swoich ponad 2-tygodniowych maksimów (-0,25 proc. ok. godz. 10:20). Na rynku metali brak było dziś rano dominującej tendencji (ok. godz. 10:26 złoto – wczoraj najdroższe od ponad 3 tygodni – spadało o 0,1 proc., srebro – wczoraj najdroższe od miesiąca – traciło -0,95 proc., platyna – w środę najwyżej od 5 tygodni – zyskiwała 0,16 proc., pallad rósł o 0,17 proc., miedź taniała o 0,83 proc. spadając z najwyższego od 3 tygodni poziomu osiągniętego w środę). Cena kontraktów na kakao na ICE zamknęła się wczoraj najwyżej od 2011 roku, ale jeszcze nie przebiła sesyjnego maksimum z 7 sierpnia. Taniała dziś ok. godz. 9:25 pszenica i soja, natomiast lekko drożały kontrakty na kawę i bawełnę.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers