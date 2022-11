Carbon Studio S.A. po 3 kwartale 2022 r.

Notowana na NewConnect spółka Carbon Studio odnotowała za trzy kwartały 2022 przychody netto ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 1,1 mln zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę sam trzeci kwartał br., spółka odnotowała ponad 4-krotny wzrost zysku netto rr. Wartość jednostkowego wyniku netto od lipca do września wyniosła 0,25 mln zł. Zysk operacyjny EBIT liczył w tym czasie 0,09 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie roku ub. odnotowano stratę. Na dobre wyniki finansowe spółki wpływ miała rosnąca popularność technologii VR/AR oraz stabilna sprzedaż autorskich tytułów studia.

– Za nami udany trzeci kwartał. Pomimo wciąż niepewnego i zmiennego otoczenia rynkowego, w raportowanym okresie udało nam się zwielokrotnić jednostkowy zysk netto, który wyniósł 0,25 mln zł vs 0,04 mln zł roku ubiegłego. Warto podkreślić, że z zyskiem zamykamy wszystkie trzy pierwsze kwartały. Od stycznia do września odnotowaliśmy ponad 1,1 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł. Wyniki finansowe po trzech kwartałach utrzymały się na dość zbliżonym poziomie względem analogicznego okresu roku 2021. To dowód na to, że znaczenie technologii VR/AR i tym samym świadomość rynku na temat gier VR konsekwentnie wzrasta. Do tego dochodzi sprzedaż naszych autorskich projektów – w postaci serii gier The Wizards i tytułu Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, które przyciągają coraz to nową grupę odbiorców. – informuje Błażej Szaflik, Prezes Zarządu Carbon Studio S.A.

Aktualnie Carbon Studio pracuje nad nowym tytułem o nazwie Crimen. Tytuł z portfolio produkcyjnego spółki docelowo trafi na najpopularniejszą na rynku platformę VR, Meta Quest 2. – Liczę, że na bieżąco rozwijane portfolio produktów VR pozwoli nam na dynamiczny wzrost przyszłych wyników finansowych w całej grupie Carbon Studio. – mówi Błażej Szaflik.

Carbon Studio to także ekspert od zaawansowanej technologii VR. Polski zespół od dłuższego czasu z powodzeniem tworzy narzędzia i środowiska w silniku Unreal Engine 4 oraz Unreal Engine 5, dbając o komfort użytkowników aplikacji VR, XR. Niedawno firma zakończyła kluczowy etap opracowywania jednej z autorskich technologii. System Aurelius, bo o nim mowa, ma na celu zautomatyzowanie stałych procesów produkcyjnych użytych w projektach growych Grupy Kapitałowej Carbon Studio.

Do tego spółka rozszerza swoją działalność o segment Quality Assurance pod nazwą brandu Quality Mine. W tym celu firma powołała specjalny dział, którego zadaniem jest realizacja specjalistycznych testów i oferowanie kompleksowej usługi testerskiej dla gier i aplikacji VR.

Szacuje się, że rynek AR/VR wzrośnie 5-krotnie do 2040 roku, a wraz z nim sprzedaż urządzeń.