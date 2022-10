Cavatina Holding S.A. rozpoczyna zapisy na obligacje serii P2022D

Cavatina Holding S.A. przeprowadzi emisję 3,5 letnich obligacji serii P2022D o wartości do 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Zapisy będą przyjmowane w dniach 24 października – 8 listopada 2022 r., a funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael/Ström Dom Maklerski.

– Rozwijamy Grupę Cavatina Holding zgodnie z założeniami naszego modelu biznesowego. W sierpniu sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży trzech budynków z naszego portfolio za 139 mln EUR, a postępy w komercjalizacji kolejnych biurowców sprawiają, że są one atrakcyjnym aktywem dla funduszy. Dwie poprzednie emisje obligacji, które przeprowadziliśmy w czerwcu i lipcu zakończyły się wyraźną redukcją dlatego mając cały czas możliwość emisji obligacji w ramach zatwierdzonego przez KNF programu zdecydowaliśmy się uruchomić jeszcze jedną transzą – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 20 000 obligacji serii P2022D o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 19 października 2022 r., który wyniósł 7,55% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 13,55%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 24 października – 8 listopada 2022 r. na stronie oferującego, którym tak jak przy wcześniejszych emisjach jest Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. Grupa przeprowadziła dotychczas trzy emisje w ramach tego programu i uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 100 mln zł. Pierwsza emisja w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r. W czerwcu 2022 r. w ofercie publicznej na obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o wartości 63,4 mln zł, co oznacza stopę redukcji około 37%. A w lipcu 2022 r. spółka uplasowała wśród inwestorów indywidualnych 3,5-letnie obligacje serii P2022C o wartości 20 mln zł. Łączna wartość złożonych zapisów w tej ofercie wyniosła 25,9 mln zł, a stopa redukcji około 23%.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. W sierpniu 2022 r. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana została obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.