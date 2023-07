Cavatina Holding S.A. uplasowała obligacje w euro

Cavatina Holding S.A. zebrała blisko 4,4 mln euro i uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2023B_EUR.

Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy w ramach zakończonej 17 lipca emisji publicznej. Rynek dobrze ocenia uzyskiwane przez nas rezultaty i konsekwencję w budowie wysokiej jakości portfolio projektów biurowych. Pozyskane środki wykorzystamy na finansowanie działalności operacyjnej, w tym zakup gruntów i dalszą budowę naszych wieloetapowych, wysokiej klasy inwestycji biurowych na rynkach regionalnych. Po serii udanych emisji obligacji w rodzimej walucie, tym razem zdecydowaliśmy się na emisję długu w euro, co pozwala Spółce optymalizować koszt finansowania dłużnego bez ponoszenia ryzyka walutowego, gdyż przepływy z posiadanych przez nią nieruchomości inwestycyjnych również odnotowywane są w euro, a inwestorom stwarza bardzo ciekawą alternatywę lokowania środków”, mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2023B_EUR obligacje o wartości nominalnej 100 EUR i oprocentowaniu bazującym na EURIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Wstępny przydział objął 186 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 26 lipca 2023 r., a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst prawdopodobnie także w lipcu bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 26 stycznia 2027 r.

Funkcję organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Była to druga emisja, ale pierwsza w euro, prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 29 marca 2023 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego w lutym 2023 r.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji rozbudowy portfolio Grupy na wybranych rynkach regionalnych. W sierpniu 2022 r. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Aktualnie Grupa realizuje projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw. GLA (Gross Leasible Area). Do końca I kwartału 2023 r. Cavatina Holding sprzedała już do podmiotów zewnętrznych 8 projektów za łączną sumę przekraczającą 1,6 mld PLN.