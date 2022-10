Cena gazu w Europie najniższa od 3 miesięcy

Miniony tydzień zakończył się silnymi spadkami cen akcji w USA na piątkowej sesji (S&P 500 -2,8 proc., DJIA -2,11proc., Nasdaq Composite -3,8 proc.). Do najniższego poziomu od marca 2021 spadł w piątek Dow Jones Utilities (DJUA). Na giełdach w Azji i Oceanii wśród głównych indeksów zwyżkę notował jedynie Shanghai B-Share Index (+0,16 proc.). Pozostałe indeksy czynnych dziś giełd spadały (najsilniej – o 2,76 proc. – Hang Seng).

Dziś rano Rosja przeprowadziła serię ataków rakietowych na ukraińskie miasta postrzeganych jako odwet za sobotni atak na most kerczeński.

Europejskie rynki akcji otworzyły nowy tydzień spadkami (jednym z nielicznych wyjątków był niemiecki DAX, który ok. 9:50 rósł o +0,09 proc.).

Słaba była na początku poniedziałkowej sesji GPW. WIG-20 spadał o 0,78 proc. ok. godz. 9:50. Wśród składników WIG-u 20 najniższy poziom od końca 2020 roku osiągnęła dziś cena akcji PGE. Wśród składników mWIG-u 40 również najniżej od końca 2020 była cena akcji spółki Enea. O ok. 10 proc. drożały dziś rano ceny akcji Lubawy.

Z racji obchodów Dnia Kolumba („Columbus day”) w USA tamtejszy rynek obligacji będzie dziś zamknięty (rynek akcji pozostanie otwarty). W strefie euro dziś rano przeważały niewielkie spadki rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Lekko rosła natomiast dziś rano rentowność polskich 10-latek (7,335 proc. dziś rano). W piątek najwyższy poziom od 10 lat osiągnęła rentowność węgierskich 10-letnich obligacji skarbowych.

Ceny kontraktów na gaz w Europie, które w piątek o ok. 9 proc. osiągnęły dziś rano najniższy od 3 miesięcy poziom. Ceny kontraktów na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie spadły w piątek do najniższego poziomu od marca. Minimalnie dziś rano spadały spadły z najwyższych od końca sierpnia poziomów ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE (WTI -0,17 proc., Brent -0,26 proc. ok. godz. 9:30). Taniały dziś metale szlachetne (złoto -0,89 proc., srebro -2,1 proc., platyna –0,81 proc., pallad -0,57 proc. ok. godz. 9:30).

Amerykański dolar lekko się dziś rano umacniał względem euro (-0,12 proc. ok. godz. 9:20). USD osiągnął dziś najwyższy w historii poziom względem indyjskiej rupii. Najwyższy od kwietnia 2020 poziom osiągnął dziś kurs amerykańskiego dolara względem dolara australijskiego. Najniżej względem USD w swej historii notowany był dziś węgierski forint.

Polski złoty był dziś rano dosyć stabilny (EUR/PLN +0,04 proc., USD/PLN +0,11 proc. ok. godz. 9:20).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się poniżej poziomu 20000 USD i spadał dziś rano o 0,32 proc.

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers