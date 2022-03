Centrum Medycyny Konopnej pozyskało nowego inwestora i członka zarządu

Fundusz WP2 Investments został nowym udziałowcem Centrum Medycyny Konopnej – placówki wyspecjalizowanej w świadczeniu usług w oparciu o terapie medyczną marihuaną. Do zespołu zarządzającego spółki dołączył nowy członek zarządu, Grzegorz Ciężadło – manager doświadczony w rozwoju innowacyjnych biznesów na rynku medycznym. To intensywny czas dla CMK, które w najbliższych tygodniach uruchomi pierwszą klinikę stacjonarną w Warszawie.

– Cieszymy się, że do grona naszych udziałowców dołączyło WP2 Investments – fundusz inwestujący w spółki i branże, dla których innowacyjność jest motywem przewodnim. Pozyskane środki pomogą nam realizować dalsze działania związane z rozbudową marki. Przeznaczymy je m.in. na rozwój technologii ułatwiającej terapię, promocję kliniki stacjonarnej w Warszawie oraz otwarcie kolejnych placówek, które planujemy uruchamiać w innych miastach w Polsce – mówi Konrad Gładkowski, prezes Centrum Medycyny Konopnej.

WP2 Investments kapitałowo i strategicznie wspiera firmy w ich rozwoju. Najczęściej prowadzą one działalność w branżach takich jak Fintech, Biotechnologia czy Zielona Energia.

– W Centrum Medycyny Konopnej innowacyjność, potencjał biznesowy i jakość kadry managerskiej- uzupełnia realna i bardzo istotna potrzeba społeczna. Dla naszego funduszu jest to kolejny ważny krok w stronę świadomego impact investing – podkreśla Wojciech Pysiewicz, Co-Founder WP2 Investments.

Centrum Medycyny Konopnej wkrótce zaprosi pacjentów do swojej pierwszej kliniki stacjonarnej, która zlokalizowana będzie w Mennica Residence przy ul. Grzybowskiej w ścisłym centrum Warszawy. Firma będzie też kontynuować swoją działalność online, oferując pacjentom tzw. telewizyty. CMK dysponuje zespołem lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin medycyny, łączących doświadczenie lekarskie z misją świadomego i bezpiecznego udostępniania pacjentom nowoczesnych form terapeutycznych zwłaszcza w tych obszarach, gdzie tradycyjne formy leczenia nie są wystarczające.

Intensywny rozwój Centrum Medycyny Konopnej niesie ze sobą także zmiany w zarządzie spółki. Dołączył do niego Grzegorz Ciężadło, manager z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ochrony zdrowia i farmacji, który poprzednio pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii, M&A i Innowacji w Grupie Scanmed. Nowy członek zarządu będzie odpowiadać za budowanie długoterminowej strategii rozwoju firmy, realizację planowanych inwestycji oraz nadzorowanie i optymalizację kluczowych procesów operacyjnych.

– To dla mnie przyjemność wspierać tak ambitny i ciekawy projekt, jakim jest Centrum Medycyny Konopnej. Terapia z wykorzystaniem medycznej marihuany jest niezwykle skuteczna, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie objawów lub opóźnienie postępu wielu chorób. Już dziś zalecana jest w leczeniu pacjentów cierpiących m.in. na depresję, migrenę, zaburzenia lękowe, a nawet w przypadku osób zmagających się nowotworami czy też chorobą Alzheimera. Na bieżąco poznajemy jej nowe zastosowania i tą wiedzą chcemy dzielić się z pacjentami – mówi Grzegorz Ciężadło, członek zarządu Centrum Medycyny Konopnej.

W Polsce terapia medyczną marihuaną jest legalna od 2017 roku. W styczniu br. sejm skierował do dalszych prac jeden z trzech projektów ustaw zmierzających do uregulowania kwestii upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Projekt zakłada umożliwienie uprawy marihuany medycznej przez instytuty badawcze znajdujące się pod nadzorem Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Pojawił się w nim także postulat, aby dopuszczalny poziom stężenia THC w legalnych produktach z konopi wzrósł do 0,3%.

Z danych brytyjskiej firmy Prohibition Partners tworzącej opracowania o globalnej branży cannabis – wartość rynku marihuany medycznej do 2028 roku może wzrosnąć do nawet 2 mld euro.