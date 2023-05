Christopher Smith objął stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors

Christopher Smith awansował na stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors. Jego obowiązki będą obejmować zarządzanie inwestycjami i portfelem nieruchomości. To kolejny awans wewnętrzny w Peakside, który rozbudowuje swoje struktury w związku z dynamicznym rozwojem w Polsce.

Christopher Smith, jako Head of Portfolio Management CEE, będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad regionalnym portfelem nieruchomości zarządzanych przez Peakside, aby skutecznie realizować długoterminowe cele inwestycyjne klientów i maksymalizować wartość aktywów. Będzie również kontynuował dotychczasowe zadania w zakresie zarządzania inwestycjami, a także nadzorował działalność Peakside w regionie SEE, głównie w Słowenii.

„Chris, w nowej roli, będzie odpowiedzialny za strategiczne decyzje dotyczące naszego portfolio. Jestem przekonany, że znacząco przyczyni się do jego dalszego rozwoju. Intensywnie koncentrujemy się na budowaniu i umacnianiu naszej pozycji biznesowej na polskim rynku. Doświadczenie i wiedza Chrisa są dla nas bardzo ważne” – powiedział Roman Skowronski, Managing Director of Peakside Capital Advisors w Polsce.

Christopher Smith dołączył do Peakside jako analityk inwestycyjny, następnie w miarę zdobywania doświadczenia obejmował kolejne stanowiska w drodze wewnętrznych awansów, aż do osiągnięcia obecnego stanowiska Head of Portfolio Management CEE. Posiada 11-letnie doświadczenie zdobyte w Fortress Investment Group i Peakside Capital Advisors w zakresie zarządzania inwestycjami, aktywami i portfelami. Ukończył Uniwersytet St. Andrews z tytułem magistra w zakresie zarządzania biznesem i stosunków międzynarodowych.