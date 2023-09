Cloud Technologies poprawia wyniki sprzedaży

Notowana na GPW Cloud Technologies, która dostarcza dane do targetowania reklamy internetowej zasilające kampanie największych marek na świecie, zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów w lipcu br. o 57 % r/r. Konsekwentna realizacja strategii zorientowanej na wzrost organiczny w wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych spowodowała, że Cloud Technologies rośnie dwukrotnie szybciej niż rynek.

– Trwale utrzymująca się wysoka – pomimo rosnącej bazy z poprzedniego roku – dynamika sprzedaży danych potwierdza skuteczność przyjętej przez nas strategii rozwoju. Wolumen przetwarzanych przez Cloud Technologies danych już dzisiaj stawia nas w gronie największych dostawców danych na świecie. Co istotne, nasze wysokiej jakości dane mają kluczowe znaczenie w profilowaniu użytkowników i targetowaniu reklamy w modelu programmatic. Prognozowany dalszy rozwój rynku reklamy oraz nowe zastosowania danych na potrzeby sektora sztucznej inteligencji stanowią siły napędzające dalszy wzrost spółki – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies. Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie. Według prognoz eMarketera globalne wydatki na reklamę online będą rosły co najmniej do 2027 roku w tempie dwucyfrowym, a udział reklamy online w całkowitych wydatkach na reklamy sięgnie 74%.

Bardzo dynamicznie rośnie przy tym udział w reklamie online modelu bazującego na danych, czyli programmatic. W USA – kluczowym dla Cloud Technologies rynku – według prognoz eMarketera wydatki na reklamę programmatic w formacie cyfrowym będą w tym roku stanowić 90% wydatków na reklamę w formacie cyfrowym, a udział programmatic w rynku reklamy w USA w 2024 roku wzrośnie o 15% r/r. Z kolei z danych z raportu agencji badawczej Grand View Research wynika, że prognozowana wartość światowego rynku AdTech, na którym działa Cloud Technologies, wzrośnie do 2,4 tryliona USD w 2030 roku, co oznacza CAGR na poziomie 13,7% w okresie 2023-2030. W 2022 r. wyniosła 886 mld USD.

Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji nowej strategii spółka zamierza przeznaczyć do 100 mln PLN w latach 2023 – 2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Jednocześnie Zarząd Cloud Technologies zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. 30 czerwca br. spółka wypłaciła z zysku netto za 2022 rok dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznaczało 1 zł dywidendy na akcję.