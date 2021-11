Co hossa Holandii mówi nam o Europie

Holandia (EWN, AEX) jest najlepiej prosperującym rynkiem głównym w tym roku (patrz wykres), o 10 punktów procentowych więcej niż nr 2. Dominująca lokalna giełda ASML wzrosła o 75%. Ale lepsze wyniki dotyczą szerszych tematów popierających nasz optymistyczny pogląd na Europę (EZU): 1) przeoczona europejska technologia, 2) Holandia jako centrum notowań nowych technologii, 3) wysokie globalne przychody, 4) ożywienie banków.

SKUPIENIE NA TECHNOLOGII

Europejska technologia jest w tym roku niedocenianym liderem i jest notowana na poziomie jednych z najwyższych wycen na świecie. Odzwierciedla to zarówno względną premię za niedobór, jak i brak przeszkód prawnych. Start Up nation Holland przekształciło się również w centrum notowań technologicznych, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych, w tym płatności Adyen (ADYEN.NV), inwestor Prosus (PRX.NV), Just Eat (TKWY.NV), polski InPost i hiszpański Allfunds. Inne holenderskie jednorożce wybrały USA, takie jak firma zajmująca się systemami wyszukiwania Elastic (ESTC) i w zeszłym tygodniu DevOps GitLab.

MNIEJ MODNIE

Holandia skorzystała również na silnym globalnym PKB i ożywieniu handlu. 80% holenderskich przychodów korporacyjnych pochodzi z zagranicy, trzeci najwyższy z głównych rynków i dwukrotnie wyższy od średniej. Nic dziwnego, w końcu ma niską populację i bogate dziedzictwo. Pomogła też hossa banków. Największy bank ING (INGA.NV) zyskał 70%, konkurując z ASML, do czego przyczyniły się zarówno wyższe zyski z obligacji, jak i ostatnio złagodzone zasady dystrybucji kapitału.

Ben Laidler, stratega ds. rynków globalnych w eToro