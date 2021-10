Cruise Ship Manager – nowa gra manager/tycoon od studia Image Power

Studio Image Power zapowiedziało nową grę – Cruise Ship Manager – a także opublikowało w sieci jej zwiastun. Produkcja należy do zdobywającego coraz większą popularność gatunku manager/tycoon i pozwoli wcielić się we właściciela i zarządcę luksusowego statku wycieczkowego. Gracze będą mogli zawiadywać wycieczkowcem, zasobami oraz załogą aby utrzymać jak najwyższą satysfakcję wymagających pasażerów oraz zarobić pieniądze na dalszy rozwój ogromnej jednostki pływającej.

Cruise Ship Manager to nowość od warszawskiego studia deweloperskiego Image Power, należącego do grupy PlayWay, pozwalająca na spełnienie marzenia o posiadaniu własnego wycieczkowca. Gracze będą odpowiedzialni nie tylko za funkcjonowanie statku, odpowiednie połączenie pomieszczeń, takich jak kajuty dla gości, kantyna dla załogi czy pięciogwiazdkowa restauracja, ale i za stan techniczny jednostki, wysokość cen biletów czy wszelkiego rodzaju udogodnienia dla pasażerów.

Kluczem do osiągniecia sukcesu jest umiejętne zarządzanie wieloma zależnościami w grze. Dla przykładu, gracze mają wpływ na rekrutację załogi i tylko od nich zależy, czy w kryzysowej sytuacji zostaną z niedoświadczonymi pracownikami, czy zaradnymi ekspertami w swojej dziedzinie. Muszą też nieustannie dbać o morale podwładnych, aby wykonywali polecenia i zapewnili obsługę pasażerów na najwyższym poziomie. Innym przykładem jest warstwa ekonomiczna, w ramach której gracze będą mogli ustalać ceny biletów – sprzedawać je taniej i oferować krótkie rejsy, aby podreperować budżet, lub zorganizować długie podróże do egzotycznych miejsc oraz postawić na ceny premium, które przyniosą większe zyski, ale i wywindują oczekiwania pasażerów względem oferowanych luksusów i udogodnień.

Aby spełnić wszystkie zachcianki majętnych gości, będziemy mogli otworzyć na statku kasyno, bar czy otwarty basen czy zaoferować za dodatkową opłatą kunsztowne drinki. Wszystko po to, by zyskać fundusze na bezproblemowy przebieg rejsu. Wyruszając w podróż trwającą kilka tygodni należy zadbać o odpowiednią ilość jedzenia oraz zatankować wystarczająco dużo paliwa. Trzeba też zabezpieczyć środki na konserwację statku i zadbać o jego odpowiedni stan techniczny.

Tematyka marynistyczna jest nam szczególnie bliska, dlatego równolegle do prac nad naszym flagowym tytułem Yacht Mechanic Simulator zdecydowaliśmy się na przygotowanie unikatowej gry o zarządzaniu luksusowym statkiem pasażerskim. Będzie ona łączyć zarówno cechy managament games, jak i tych bardziej strategicznych, nie zabraknie również sytuacji humorystycznych oraz kontrowersyjnych, które postawimy przed graczami. O emocjonującą rozgrywkę zadbamy poprzez podnoszące adrenalinę zdarzenia losowe, takie jak podróż przez Trójkąt Bermudzki, sztormy na oceanie czy pożary lub awarie w maszynowni. Chcemy, żeby gracze poczuli, że mają rzeczywisty wpływ na sytuację na statku i nauczyli się szybko reagować na pojawiające się problemy i wyzwania – mówi Marcin Zaleński, Creative Director Image Power S.A.

Za produkcję odpowiedzialny jest nowy kilkuosobowy zespół. Produkcja potrwa ok. 13 miesięcy, natomiast demo gry powinno być gotowe ok. pół roku po rozpoczęciu prac. Budżet Cruise Ship Managera to ok. pół miliona złotych.