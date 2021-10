Demo gry Together z Grupy The Dust debiutuje na Steam Next Fest

Steam Next Fest to jeden z największych festiwali gamingowych, które odbywają się online. Rozpoczynające się dziś święto gier potrwa do 7 października. Wrocławskie studio, które na festiwalu prezentuje także wersję demonstracyjną Airport Renovator – gry z gatunku symulatorów i renowatorów – przygotowało dla uczestników liczne atrakcje związane z debiutem demo Together w wersji PC, m.in. livestreamy z gry, Q&A oraz giveaway.

– Po niedawnej premierze Together na platformie Nintendo Switch dostarczamy dziś rozrywkę na najwyższym poziomie kolejnej grupie odbiorców. Cieszymy się, że zarówno fabuła, jak i dostępne tryby gry spotkały się z zainteresowaniem graczy w różnym wieku i liczymy, że społeczność skupiona wokół tytułu będzie dalej rosnąć – komentuje Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust.

Fabuła gry “Together” to historia herosów, którzy zauważyli znikające nad miastem kolory. Postanawiają wziąć sprawy i los świata w swoje ręce i przywrócić mu utracone barwy. Gracze mogą walczyć z przeciwnikami w trybie single player oraz w kooperacji. Mają do wyboru kilkanaście postaci, które inspirowane są takimi klasykami jak Frankenstein czy Robin Hood. Zdolności poszczególnych bohaterów są zróżnicowane, a wszystkie one pomogą im pokonać głównego przeciwnika – złą Monę Chrome oraz jej kompanów.