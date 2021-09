Czysta3.VC inwestuje milion złotych w Content Expert

Content Expert to platforma umożliwiająca użytkownikom weryfikację treści pod kątem jej jakości oraz atrakcyjności na podstawie bazy tysięcy porównywalnych tekstów. Narzędzie ma służyć m.in. pracownikom agencji reklamowych i PR-owych, domów mediowych czy niezależnym twórcom w zwiększaniu efektywności publikacji oraz tworzeniu materiałów spójnych z celami marki. Fundusz Czysta3.VC zainwestował w nie milion złotych.

Rewolucja w content marketingu

Innowacyjność narzędzia opiera się na analizie znaczeniowej tekstu, ocenie (punktowej lub procentowej) jego atrakcyjności oraz segmentacji w ramach dokładnie określonych kategorii. Zostały stworzone na podstawie wniosków z badań przeprowadzonych na kanwie dostępu do bazy ponad 20 000 publikacji eksperckich z dziedziny marketingu.

Korzyścią dla użytkowników Content Expert ma być także możliwość zautomatyzowanej weryfikacji tekstów na podstawie najwyższych standardów oraz cech charakterystycznych dla tekstów eksperckich.

Model biznesowy narzędzia opiera się na trzech rodzajach usług: miesięcznych abonamentach za korzystanie z monitoringu w modelu SaaS, tworzeniu treści eksperckich na zlecenie klienta (na bazie wiedzy, którą dostarczy narzędzie) oraz przeprowadzaniu analiz i opracowywaniu raportów na zlecenie klienta.

Dzięki swoim funkcjonalnościom platforma ma pomóc w spójnym i konsekwentnym opowiadaniu przez marki historii, jaki również tworzeniu jakościowego contentu, silnie zintegrowanego zarówno z firmą, jak i jej celami biznesowymi.

Kto stoi za Content Expert?

Za realizację projektu odpowiedzialna jest nowa spółka Media Maker, tworzona przez zespół specjalistów, którzy od ponad 15 lat zajmują się realizacją projektów i kampanii reklamowych zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Dzięki wieloletniemu rynkowemu doświadczeniu zyskali szerokie kompetencje z zakresu marketingu oraz nowoczesnych technologii.

Na czele projektu wdrożenia narzędzia stanął Tomasz Kowalczyk – założyciel oraz dyrektor zarządzający spółką Media Maker. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał jako partner zarządzający PIMEDIA oraz Head of Client Service w Agencji Reklamowej CzART – realizował strategie i działania marketingowe między innymi takich marek jak: Ceneo.pl, Amazon, BP Polska, Inchcape Motor Polska, Tauron, Maspex, Pepsico, Kanlux, GlobalLogic, ALDI Polska.

– W Media Maker koncentrujemy się na wsparciu naszych klientów działaniami marketingowymi w zakresie 360 stopni – począwszy od koncepcji, po jej efektywną realizację w obszarze planowania i zakupu mediów. Kładziemy bardzo duży nacisk na wyniki biznesowe Partnerów oraz oferowanie im dopasowanych narzędzi mediowych, pozwalających osiągać założone cele poprzez dotarcie do jakościowej widowni w kanałach offline i online. Wierzymy, że nasza innowacyjna platforma pozwoli realizować te cele jeszcze efektywniej – mówi Tomasz Kowalczyk, Founder, Lider wdrożenia pomysłu narzędzia Content Expert, dyrektor zarządzający Media Maker.

Milionowa inwestycja

W platformę zdecydował się zainwestować Fundusz Venture Capital Czysta3.VC, inwestując milion złotych w jej rozwój.

– Do tej pory, by ocenić treść, trzeba było wysłać ją odbiorcom i czekać na informacje zwrotne. Rewolucyjne narzędzie na podstawie tysięcy tekstów pomoże autorowi ocenić artykuł, zanim zobaczy go ktokolwiek – mówi Szymon Janiak, partner zarządzający i współzałożyciel funduszu Czysta3.VC. – Content marketing jest obecnie kluczowy w procesie zakupowym, ma wpływ na realizację celów biznesowych przedsiębiorstw. Za sprawą nowej platformy będzie on jeszcze większy.