Deloitte Digital i Medallia łączą siły

Deloitte Digital i Medallia połączyły swoje siły by wspólnie dostarczać polskim konsumentom swoją wiedzę i rozwiązania. Poprzez wykorzystanie inteligentnej technologii i najlepszych praktyk branżowych, a także bazując na rozwiązaniach wypracowanych przez lata współpracy globalnej, pragną pomóc polskim przedsiębiorcom w szybszej transformacji cyfrowej. Jak wynika z raportu „From disparate signals to transformative action”, opracowanego wspólnie przez firmę Deloitte Digital i Medallia, aż 87 proc. konsumentów jest lojalnych wobec swojej ulubionej marki.

– Współpraca pomiędzy firmą Medallia, czyli dostawcą platformy technologicznej, która w czasie rzeczywistym wychwytuje sygnały dotyczące doświadczeń klientów, a firmą Deloitte – ekspertem w obszarze doradztwa – to odpowiedź na potrzeby wielu polskich firm. Nasza działalność pozwoli poukładać obszar zarządzania doświadczeniami klientów od strony procesów, budowania zaangażowania ludzi czy też komunikacji z klientami i inicjowania działań wewnętrznych w firmie. Mamy wiedzę oraz niezbędne narzędzia, by zagwarantować naszym partnerom zupełnie nową jakość usług – mówi Wiesław Kotecki, partner, lider zespołu, Customer Strategy&Applied w Deloitte Digital CE.

W ofercie Deloitte Digital i Medallia znajdzie się wsparcie firm w zarządzeniu i analizowaniu ogromnej ilości danych dotyczących polskich konsumentów i ich opinii na temat produktów poszczególnych marek. Dodatkowo, firmy pragną pomóc przedsiębiorcom skierować ludzi, procesy i technologie na odpowiednią drogę biznesową, która doprowadzi do długoterminowych i trwałych zmian.

Od spostrzeżeń do strategii

Z raportu „From disparate signals to transformative action” wynika, że relacja marka-konsument zyskała na znaczeniu podczas pandemii, kiedy interakcje przeniosły się w jeszcze większym stopniu do Internetu. 84 proc. badanych dyrektorów marketingu twierdzi, że klienci zaczęli przywiązywać większą wagę do jakości cyfrowych doświadczeń.

– Konsumenci nie tylko oczekują odpowiedzi na swoje bieżące potrzeby, ale liczą również na to, że ich opinie będą brane pod uwagę w procesie tworzenia kolejnych produktów i usług. Deklaruje tak aż 82 proc. respondentów, którzy wzięli udział w naszym najnowszym badaniu. Dlatego też szczegółowo analizujemy potrzeby klientów, aby dostarczać im spersonalizowane rozwiązania, w jak najszybszym czasie. Uważam, że doświadczenie klienta staje się najważniejszą częścią strategii marki i wyznacznikiem nowych wartości – mówi Jan Michalski, partner, lider Deloitte Digital w Europie Środkowej.

Przełożenie różnorodnych sygnałów na spójne i satysfakcjonujące doświadczenia klienta może być dla organizacji ogromnym wyzwaniem. 80 proc. konsumentów podejmuje jednak decyzje o zakupie danego produktu w oparciu o emocjonalną więź z marką. Dlatego firmy, które dbają o jak najlepszą jakość obsługi klienta, odnotowują pięciokrotnie większy wzrost przychodów od firm, które tego nie robią.

– Jako światowy lider w zakresie rozwiązań zarządzania doświadczeniami klientów, cieszymy się z nawiązania bliskiej współpracy z Deloitte Digital w Polsce i regionie Europy Środkowej. Połączenie możliwości naszej platformy z potencjałem doradczym naszego Partnera pozwoli nam skuteczniej wspierać klientów w obszarze cyfrowej transformacji zbierania i analizowania doświadczeń klienta – mówi Ryszard Regucki, senior alliance manager CEE, Medallia.

Globalna współpraca firmy Medallia i Deloitte Digital rozpoczęła się w 2015 r. Od tego czasu firmy zrealizowały wspólne projekty m.in. w USA, Niemczech, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii.