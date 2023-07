DevOps Engineer – renesansowy ekspert w dziedzinie IT

W dzisiejszym świecie IT rola DevOps Engineera jest niezwykle istotna i cieszy się coraz większym uznaniem. To człowiek renesansu, posiadający wszechstronne umiejętności technologiczne oraz głęboką znajomość języków skryptowych. W środowisku serwerów i chmury czuje się jak u siebie w domu, a jego głównym celem jest automatyzacja, wdrażanie, aktualizowanie i utrzymywanie systemów, przyspieszając tym samym proces tworzenia kodu oraz dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy DevOps Engineera, zapraszamy do kontynuacji lektury.

Co to DevOps?

Kultura DevOps, będąca połączeniem słów „development” i „operations”, to praktyka, która integruje procesy produkcji oprogramowania i zarządzania systemami. Jej głównym celem jest automatyzacja administracyjna oraz spojrzenie holistyczne na zarządzanie oprogramowaniem. Przeszłość pokazywała, że oddzielone światy rozwoju i operacji często prowadziły do incydentów bezpieczeństwa i wycieków informacji. Dlatego DevOps stawia na współpracę i komunikację między zespołami, aby wyeliminować te problemy. Poprzez automatyzację procesów i integrację działań, DevOps Engineer przyspiesza wdrażanie nowych rozwiązań, minimalizuje błędy oraz tworzy efektywne środowisko pracy. W rezultacie, DevOps umożliwia efektywne zarządzanie infrastrukturą IT i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań.

DevOps Engineer – Mistrz automatyzacji i harmonii w IT

DevOps Engineer to niezwykle wszechstronny specjalista, który odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu rozwoju świata IT. Wobec dynamicznego tempa wzrostu branży, automatyzacja odgrywa kluczową rolę, szczególnie w kontekście ciągłej integracji, wdrażania i dostarczania oprogramowania. Właśnie tutaj DevOps wkracza do akcji.

Jednym z głównych zadań DevOps Engineera jest tworzenie ustandaryzowanych konfiguracji, zautomatyzowanych testów, restartów systemów oraz procedur cofania zmian. Choć nie jest to rola programisty w tradycyjnym znaczeniu, DevOps Engineer musi posiadać umiejętność tworzenia skryptów i czytania kodu, aby skutecznie współpracować z zespołami backendowymi.

DevOps Engineer nie tylko działa wśród programistów, ale również współpracuje z testerami, projektantami oraz przedstawicielami biznesu. Jest w stanie dostosować poziom technicznego złożoności do odbiorcy, by efektywnie komunikować i realizować wspólne cele. To prawdziwy człowiek-orkiestra, łączący umiejętności techniczne z miękkimi, programowanie z administracją, a efektywność z oszczędnościami dla pracodawcy.

Wymagania na stanowisku DevOps Engineer

Aby sprostać wymaganiom roli DevOps, aplikująca osoba powinna posiadać szeroką gamę umiejętności i doświadczenia. Poniżej przedstawiam kluczowe wymagania:

Działanie systemów operacyjnych: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu systemami operacyjnymi, takimi jak Linux lub Windows, jest niezbędna.

Zarządzanie serwerami: Zrozumienie i umiejętność zarządzania serwerami to kluczowe umiejętności DevOps Engineera.

Testowanie oprogramowania: DevOps powinien mieć doświadczenie w testowaniu oprogramowania, w tym w tworzeniu i wykonywaniu testów jednostkowych, integracyjnych i automatycznych.

Języki skryptowe: Znajomość języków skryptowych, takich jak Python, Perl, Bash, Go lub Ruby, jest niezbędna dla efektywnego tworzenia narzędzi i automatyzacji. Znajomość dodatkowych języków programowania, takich jak C, C++, Java, .NET lub PHP, jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

Narzędzia do automatyzacji: DevOps Engineer powinien być dobrze zaznajomiony z różnymi narzędziami i technologiami związanymi z automatyzacją, takimi jak Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes czy Terraform.

Obsługa chmury obliczeniowej: Znajomość platform chmury obliczeniowej, takich jak AWS, Azure i GCP, jest ważna dla DevOps Engineera.

