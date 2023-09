Dla polskiej waluty RPP jak wojna i Covid

Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pierwszej od maja 2020 roku obniżce wysokości stopy referencyjnej z najwyższego od 2002 roku poziomu 6,75 proc. do 6 proc. proc. zszokowała polski rynek finansowy. Przy rocznej dynamice CPI w Polsce na poziomie 10,1 proc. w sierpniu ekonomiści oczekiwali obniżki, ale tylko do poziomu 6,5 proc. Wystarczy powiedzieć, że kurs EUR/PLN wzrósł wczoraj o 1,73 proc. To najwyższa jednodniowa zwyżka kursu tej pary walutowej od 7 marca 2022 (+1,73 proc.; inwazja Rosji na Ukrainę) oraz 23 marca 2020 (+1,92 proc.; pandemia Covid-19). Tak samo jest w przypadku 4-sesyjnych zmian kursu EUR/PLN. Nasuwają się tu też oczywiście skojarzenia z Turcją, gdzie pomimo bardzo wysokiego poziomu tempa inflacji bank centralny utrzymywał przed tegorocznymi wyborami niski poziom stóp, by po wyborach – wygranych przez urzędującego prezydenta – zacząć ich wysokość gwałtownie podnosić.

W rezultacie tej nieoczekiwanej decyzji RPP kurs EUR/PLN znalazł się w środę na najwyższym od maja br. poziomie, a dziś rano kontynuował wzrost już z mniejszą dynamiką (+0,33 proc. do 4,58392 PLN ok. godz. 10:10). Kurs USD/PLN osiągnął najwyższy poziom od kwietnia br.

Kurs EUR/USD, który w tym tygodnia spadł do najniższego od prawie 3 miesięcy poziomu, dziś rano oscylował nieco powyżej sesyjnych minimów z wtorku i środy (-0,08 proc. ok. godz. 9:55). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena, który w tym tygodniu osiągnął swój najwyższy poziom od listopada ub.r. dziś ok. godz. 10:00 minimalnie spadał (-0,13 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara – 25751 USD ok. godz. 9:55 (+0,16 proc.) – utrzymuje się tuż powyżej swoich minimów z drugiej połowy sierpnia, a zarazem nieco powyżej kluczowego poziomu wsparcia wyznaczanego w okolicach poziomu 25000 USD przez „linię szyi” ukształtowanej od czerwca ub.r. powyżej poziomu 15000 USD i opuszczonej górą w marcu br. formacji „odwróconej głowy z ramionami”.

Negatywną ocenę rynku decyzji RPP ilustruje również zachowanie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu. Wzrosła ona bowiem dziś do najwyższego poziomu od ponad tygodnia (5,659 proc.). Rentowność 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych utrzymywała się w pobliżu swoich ponad 2-tygodniowych maksimów (4,285 proc.)

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj do najniższego poziomu od tygodnia (S&P 500 -0,7 proc., DJIA -0,57 proc., Nasdaq 100 -0,88 proc.). Dziś rano cena kontraktów terminowych na S&P 500 spadała ok. godz. 10:25 o 0,32 proc.

Na głównych giełdach w Europie brak było dziś rano jakiejś wyraźnej tendencji (DAX -0,11 proc., CAC 40 +0,07 proc. ok. godz. 10:29).

Po wczorajszym wyłamaniu się wykresu WIG-u 20 w dół 3-miesięcznej formacji „głowy z ramionami” dziś ok. godz. 10:30 indeks ten tracił 0,23 proc. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom w historii osiągnął kurs akcji spółki Develia. Na drugim biegunie były akcje spółki Kernel Holding, które osiągnęły dziś po raz kolejny swój najniższy poziom w historii. W związku z ustaleniem ceny akcji spółki Grupa Pracuj sprzedawanych w ramach przyspieszonego procesu budowy księgi popytu na 60 zł kurs spadł wczoraj o ponad 10 proc. Wśród akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 swe nowe cykliczne minimum osiągnął dziś kurs akcji spółki BioMaxima, natomiast najwyżej od przynajmniej roku były ceny akcji spółek Wawel i Asseco Business Solutions.

Cena kontraktów na ropę naftową notowanych na NYMEX-ie i ICE utrzymywała się w okolicach swoich tegotygodniowych najwyższych od listopada ub.r. poziomów (WTI -0,62 proc., Brent -0,47 proc. ok. godz. 10:15). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie dotarła w środę w okolice swoich lokalnych minimów z lipca i sierpnia br., a dziś rano ok. godz. 10:15 lekko odbijała w górę (+0,32 proc.). Przy mocnym amerykańskim dolarze taniały dziś rano metale (złoto -0,12 proc., srebro -0,57 proc., platyna -0,37 proc., pallad -1,09 proc., miedź -0,59 proc.). Taniały dziś rano również pszenica, soja, kawa, cukier i bawełna, natomiast nieznacznie zwyżkowała cena kontraktów na kakao.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers