Dlaczego Rafał Kalisz uwierzył w All in! Games?

Grupa kapitałowa All in! Games S.A. koncentruje się na tworzeniu gier za pomocą spółek zależnych będących studiami developerskimi. Ich własna produkcja PHANTOM HELLCAT to najnowsza produkcja, którą interesują się globalni liderzy wydający gry komputerowe. W firmie właśnie nastąpiła strategiczna zmiana. Zwróciła uwagę polskich inwestorów. Rafał Kalisz uwierzył w All in! Games i nabył w kwietniu 5,83% akcji. Dlaczego inwestor zdecydował się na zakup akcji? Jaka jest nowa droga polskiego producenta gier? Co jest najważniejsze w rozwoju firmy?

Dlaczego inwestor zdecydował się na zakup akcji?

Bogate, biznesowe doświadczenie oraz intuicja Rafała Kalisza, Prezesa Stali Rzeszów zaprowadziła go do polskiego producenta gier. Tak jak w wiele innych projektach, w które zainwestował swoje pieniądze, widzi on w All In! Games duży potencjał. Rafał Kalisz jest dobrym duchem tych, którzy planują osiągać sukcesy. Tak było w przypadku Łukasza Różańskiego, mistrza świata WBC w kategorii bridger. To on namówił go do powrotu na ring i wspierał finansowo przez lata, dokładając swoją cegiełkę do mistrzostwa świata federacji WBC.

– Jedną z najważniejszych rzeczy w dotarciu do celu są długofalowe działania i odpowiedni dobór ludzi. Trzeba mieć otwartą głowę na nowe pomysły i strategie. Samodzielnie nie odnosimy sukcesów. Rozwój biznesu wymaga cierpliwości, etycznego działania oraz wyciągania wniosków ze swoich błędów. Bez tego się nie obejdzie. Trwały i nieprzypadkowy sukces właśnie czegoś takiego wymaga. – mówi Rafał Kalisz.

Jest on zdeterminowany i co ważne nigdy nie buduje na piasku. Prowadząc biznesy w 70 krajach na świecie, patrzy globalnie i kompleksowo na rozwój firmy. Opiera swoje decyzje na karierze międzynarodowej.

– Nowa strategia All in! Games jest warta inwestycji mojego czasu oraz pieniędzy. Planuję dalsze inwestycje. – dodaje Prezes Stal Rzeszów.

Jaka jest nowa droga polskiego producenta gier?

– Z przyjemnością przedstawiam wyniki naszych wielomiesięcznych analiz, które doprowadziły Zarząd All in! Games S.A do podjęcia kluczowych, strategicznych decyzji. Wraz z opublikowaniem nowej strategii All in! Games deklaruje nowy rozdział w swoim rozwoju. Miesiące wzmocnień zespołu produkcyjnego, liczne rozmowy z czołowymi wydawcami na globalnym rynku gier i analizy ekonomiczne utwierdziły nas w przekonaniu, że przyszłość spółki leży w innym miejscu rynku. – wyjaśnia Marcin Kawa, Prezes Zarządu

Grupa kapitałowa All in! Games S.A. koncentruje się na tworzeniu gier za pomocą spółek zależnych będących studiami developerskimi. Producent gier w dalszym ciągu będzie osiągał przychody z gier dotychczas wydanych, ale nie planuje pozyskiwać kolejnych tytułów. Wycofuje się również ze współpracy z zewnętrznymi developerami. W nowej strategii firma stawia na swoje własne studia developerskie, tworzone wewnętrznie tytuły, w tym kluczowy Phantom Hellcat oraz komercjalizowanie własnych gier we współpracy z globalnymi wydawcami.

Co jest najważniejsze w rozwoju firmy?

W nowym modelu biznesowym All in! Games stawia na produkcję gier, czerpanie wraz z wydawcą zysków ze sprzedaży i ponowne reinwestowania zysków w nowe tytuły. Grupa kapitałowa w dalszym ciągu planuje inwestować w swoje studia developerskie i rozbudowywać zespoły produkcyjne. Nowa strategia kładzie nacisk na zespoły produkcyjne, kompetencje techniczne, oraz rozwój wielu projektów. Kluczowa jest koncentracja na produkcji gier.

Gracze czekają z niecierpliwością na Phantom Hellcat, który w pierwszym tygodniu promocji podczas targów Gamescom 2022, zebrał ponad dwukrotnie więcej zapisów na wishlisty niż Ghostrunner w analogicznym okresie Gamescom 2019. Był najlepiej przyjętym tytułem w historii All in! Games. Tak duże zainteresowanie nową produkcją pokazuje, że zmiana profilu działalności na game developera jest słusznym kierunkiem. To również potwierdza nowy akcjonariusz, Rafał Kalisz.