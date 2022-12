Éric Sénéchal nowym Dyrektorem Zarządzającym w PrestaShop

Kraków, 1 grudnia 2022 – PrestaShop mianuje Érica Sénéchala, byłego Dyrektora ds. Technologii (CTO), na nowego Dyrektora Zarządzającego. Będzie on podlegał bezpośrednio Vladowi Mihalcy, Dyrektorowi ds. Transformacji w MBE Worldwide („MBE”) i Zastępcy Dyrektora Generalnego w PrestaShop.

Éric Sénéchal dołączył do PrestaShop jako CTO w 2020 roku. Odegrał kluczową rolę w rozwoju firmy i przyczynił się do osiągnięcia 40% wzrostu obrotów w 2021 roku. Jego międzynarodowe doświadczenie, znajomość ekosystemu PrestaShop oraz osiągnięcia w roli CTO sprawiły, że był naturalnym kandydatem do kierowania rozwojem firmy w nadchodzących miesiącach i latach.

Éric Sénéchal zastąpi na stanowisku Alexandra Eruimy, który podczas czterech lat kierowania firmą pomógł PrestaShop osiągnąć pozycję wiodącej platformy e-commerce w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Nowy dyrektor zarządzający planuje skupić się na realizacji obecnych celów i szukaniu nowych szans na rozwój biznesu, takich jak wprowadzenie PrestaShop Edition (nowa oferta dla sprzedawców, którzy potrzebują gotowego rozwiązania e-commerce, zawierającego wszystkie niezbędne usługi, hosting i wsparcie), strategiczne partnerstwo z PayPal, Google i wprowadzenie PrestaShop Essentials. Éric będzie również kierował ponad 300 osobowym zespołem. Ścisła współpraca z MBE ma zapewnić w pełni zintegrowane, bezproblemowe doświadczenia klienta i umożliwić sprzedawcom wykorzystanie ich potencjału wzrostu. MBE i PrestaShop, z łączną bazę miliona klientów biznesowych, integrują swoje uzupełniające się usługi, aby stać się referencyjną platformą e-commerce dla rozwoju biznesu na całym świecie.

Nominacja Éica Sénéchala zapewnia ciągłość strategii firmy i potwierdza zaufanie MBE do zespołu zarządzającego PrestaShop.

– Éric Sénéchal uosabia DNA PrestaShop. Dzięki temu będzie mógł działać z nową energią w oparciu o nasze wspólne wartości. Jestem pewien, że pod kierownictwem Érica PrestaShop będzie dalej rozwijać i wzmacniać pozycję lidera rynku w Europie i Ameryce Łacińskiej oraz zdobywać nowych klientów, dostarczając w pełni zintegrowaną, najlepszą w swojej klasie ofertę dla sprzedawców – podkreśla Vlad Mihalca, Dyrektor ds. Transformacji w MBE Worldwide i Zastępca Dyrektora Generalnego w PrestaShop.

– Kontynuacja dotychczasowej pracy to dla mnie zarówno źródło dumy, jak i wielka odpowiedzialność. Czuję się zaszczycony, że mogę przyczynić się szerzej do realizacji misji PrestaShop. Jestem przekonany, że rozwój firmy będzie możliwy również poprzez lepszą integrację na poziomie Grupy MBE. To wyjątkowa szansa dla rozwoju PrestaShop, naszych agencji partnerskich i wszystkich sprzedawców, którzy chcą digitalizować swoje biznesy i rozwijać je globalnie – dodaje Éric Sénéchal, Dyrektor Zarządzający w PrestaShop.