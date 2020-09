EURUSD – sądny czwartek. Co usłyszymy od EBC i jak zareaguje euro?

Wrześniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) będzie miało większe znaczenie, niż jeszcze mniej więcej tydzień temu sądził rynek. Spotkanie niewątpliwie będzie istotne dla pary EUR/USD, która ostatnio znalazła się pod presją.

Rada Prezesów spotka się we Frankfurcie w czwartek. Decydenci będą rozmawiać o tym, jak radzi sobie gospodarka strefy euro po wycofaniu większości środków mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w krajach strefy euro. Będą oni również oceniać efektywność ostatniego agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej. W czerwcu EBC rozszerzył zakres wprowadzonego u szczytu rynkowej paniki w marcu nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP). W konsekwencji tego rozszerzenia pułap programu dobił do 1,35 bln euro. Program potrwa co najmniej do końca czerwca 2021 roku.

Ostatnia poprawa w miękkich odczytach aktywności gospodarczej dostarczy EBC pewnej otuchy, jednak niespodziewany spadek sprzedaży detalicznej w lipcu będzie stanowił powód do obaw. Kluczowym punktem dyskusji jednak będzie prawdopodobnie ostry spadek inflacji w strefie euro. Dane, jakie poznaliśmy w ubiegłym tygodniu pokazały, że dynamika cen konsumpcyjnych w bloku walutowym w sierpniu spadła poniżej zera w ujęciu rocznym po raz pierwszy od 2016 roku (-0,2% wobec oczekiwanego poziomu 0,2%). To znacznie niższy poziom niż średni zakładany na ten rok w projekcji z czerwca. Co ważniejsze, inflacja bazowa, która nie uwzględnia najbardziej zmiennych komponentów, czyli cen żywności i energii doświadczyła jeszcze większego spadku. W sierpniu znalazła się ona na poziomie 0,4% w ujęciu rocznym, znacznie poniżej poziomu 1,2% odnotowanego w lipcu.

Wykres 1: Inflacja w strefie euro (2013 – 2020)

W przeciwieństwie do niektórych innych podobnie istotnych banków centralnych, obecnie jedynym zadaniem EBC jest podniesienie inflacji w bloku walutowym do poziomu bliskiego, ale poniżej 2%. Zupełny brak presji inflacyjnej w strefie euro to istotny powód do zmartwień banku centralnego i może zdominować dyskusje prowadzone przez decydentów w tym tygodniu.

Poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie, na które w kontekście komunikacji banku warto zwrócić uwagę w czwartek.

Nowe projekcje ekonomiczne. Zaktualizowana projekcja PKB strefy euro, która prawdopodobnie pozostanie zbliżona do poprzedniej raczej nie przyciągnie zbyt wielkiej uwagi. Biorąc pod uwagę ostatni spadek inflacji, znaczna aktualizacja projekcji inflacji w dół jednak wydaje się prawdopodobna. Rada Prezesów może też wyrazić opinię, że ryzyka dla inflacji skierowane są w dół po ostatnim wyraźnym umocnieniu euro (wzrost o ok. 5% od czerwcowego spotkania), co zwykle skutkuje obniżeniem cen. Perspektywa rosnącego bezrobocia i niższej dynamiki płac po wygaśnięciu programów wsparcia również stanowią ryzyko w dół dla perspektyw inflacji.

Biorąc pod uwagę ryzyka dla inflacji, sądzimy, że jest możliwość, że EBC otworzy drzwi do rozszerzenia programu PEPP w dalszej części roku w trakcie któregoś z kilku następnych posiedzeń Rady Prezesów. Główny ekonomista EBC, Philip Lane niedawno zasugerował, że decydenci są w stanie w razie potrzeby zrobić więcej. O ile nie sądzimy, że istnieje potrzeba podjęcia natychmiastowych działań w tym miesiącu, to jednak uważamy, że bank może wykorzystać to spotkanie jako okazję do stworzenia podstaw do rozszerzenia programu w dalszej części roku, być może w grudniu. Uwagi dotyczące siły euro. W ostatnim czasie kurs EUR/USD wzrósł do najwyższego poziomu od maja 2018 roku, zyskując ok. 9% od połowy maja. Z punktu widzenia banku centralnego nie jest to pożądany obrót spraw, biorąc pod uwagę negatywny wpływ umocnienia euro na inflację i konkurencyjność eksportu. Komentarz Lane’a z poprzedniego tygodnia zgodnie z którym wartość waluty ma znaczenie sugeruje, że kwestia siły euro prawdopodobnie znajdzie się w porządku obrad EBC na posiedzeniu w tym miesiącu. Istnieje szansa, że podczas konferencji prasowej dojdzie do jakiejś interwencji werbalnej, mającej na celu ograniczenie siły waluty.

Wykres 2: Kurs EUR/USD (wrzesień ‘19 – wrzesień ‘20)

Spodziewamy się, że ton czwartkowej komunikacji EBC będzie przesunięty bardziej w gołębią stronę, zwłaszcza biorąc pod uwagę ponure dane inflacyjne z poprzedniego tygodnia. Jeśli bank wyrazi obawy dotyczące przedłużającego się okresu deflacji, jednocześnie sugerując, że kolejne rozszerzenie programu PEPP może nastąpić w dalszej części roku, sądzimy, że euro w czwartek doświadczy presji wyprzedażowej. Komentarze ze strony Lagarde dotyczące ostatniej siły euro lub zwiększone obawy dotyczące drugiej fali infekcji koronawirusem w naszej opinii również skłoniłyby inwestorów do pozbywania się euro.

Decyzje EBC poznamy w czwartek o 13:45, konferencja prasowa odbędzie się o 14:30.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk – analitycy Ebury